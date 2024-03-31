少年非法騎電動摩托 警籲家長制止

電動摩托車跟傳統摩托車是同一類別，只是汽油引擎被電動馬達取代。（Pexels）

馬連縣警察局指出，愈來愈多少年人將電動摩托車當單車騎，造成居民與駕駛人的困擾，警方希望家長制止孩子非法騎電動摩托車，警方也將加強取締違規者。

新科技有時會造成社會混亂的現象，電動摩托車(electric motorcycle或簡稱e-motorcycle)與電單車界線模糊，以至於家長可能不曉得孩子在騎的是電動摩托車，父母還以為他們是在騎電單車。

舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）報導，灣區許多警察局接到諸多投訴，抱怨未成年人不安全或魯莽的騎電動摩托車，有時甚至造成車禍或住宅的損壞。中馬連縣警察局(Central Marin Police Authority)警長諾頓(Michael Norton)最近籲請家長弄清楚孩子在騎的是哪種車。如果是騎電動摩托車就應該制止，除非真的是合法使用。

諾頓指出，電動摩托車跟傳統摩托車是同一類別，只是汽油引擎被電動馬達取代。電動摩托車必須有汽車監理所DMV 核發的牌照，照明設備也要符合規定。電動摩托車跟電單車之間最明顯的一個外觀區別，是電單車有兩個腳踏板(pedals)，而電動摩托車有兩支駐腳樁(foot pegs)。

電動摩托車不可以在單車道(bike lane)上騎，也不可以在公園裡或人行道上騎。16歲以下的未成年人可以合法的騎電單車，但騎電動摩托車的人必須年滿16歲、有加州 DMV核發的M1或M2駕照 ，必須戴有認證的摩托車頭盔(certified motorcycle helmet)，必須攜帶保險證明(proof of insurance)。

諾頓指出，該單位的巡邏警員會攔下疑似違規的電動摩托車，如果騎士確是非法騎乘，警察會開罰單，在某些情況下警察還可能把電動摩托車拖吊走。費爾法克斯(Fairfax)警官賈吉( Jonathan Judge)指出，最近幾個星期電動摩托車爆炸性的成長，很多家長不知道這不是電單車，上網買一架給小孩代步，自己就不用開車接送，事實上小孩是在非法使用。