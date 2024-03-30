聖荷西消防緊急中心 市長揮斧剪綵

列隊參加剪綵儀式的消防學員。（記者徐蓓蓓╱攝影）

聖荷西 消防局(SJFD)和市經理「緊急管理辦公室(OEM)」28日在聖荷西全新的消防訓練中心和緊急調度中心舉行剪綵儀式。新的消防訓練中心和緊急調度中心比鄰而居，包括隸屬聖荷西消防局的六間教室和緊急調度中心的一間教室。

聖荷西市長馬漢（Matt Mahan)出席致詞，並現場用消防斧為中心剪綵。來自聖荷西消防隊的隊員現場為來賓表演了消防演習。聖荷西市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）、聖荷西消防局長薩皮恩（Robert Sapien, Jr），聖荷西緊急調度中心主任李奧丹（Raymond Riordan）、聖荷西市公共事業主任婁西（Matt Loesch）以及正在消防中心接受訓練的學員也列隊出席了剪綵儀式。

薩皮恩表示，現場參加演習的兩輛消防車是聖荷西消防局出勤最多最頻繁的。他說，消防工作最重要的就是人、設備和訓練。聖荷西消防隊已經很幸運擁有了非常傑出的人才，同時努力保證有良好的設備。但是消防事業需要終身的訓練，良好的訓練場地可以保證消防員的專業水平。

消防訓練中心包括行政辦公空間和可以模擬有聖荷西特點的緊急場景訓練場地。一棟六層的訓練塔樓是用來訓練消防員應對高層建築火災的狀況。此外還有多層公寓樓，民房，商業廣場，倉庫和其他訓練場景。中心同時還有提供從事故車輛中解救傷者，利用繩索在狹小空間中營救等訓練項目。該中心2023年獲得了「矽谷 商業期刊」的「公共/市政設施獎。」

緊急調度中心是地方政府應對緊急事件和救援行動，提供跨機構協作和行政決策的中央調度和控制設施。市府員工可以在此監控緊急事態，向公眾發佈訊息，快速調配物資。兩座中心的建設踐行了零碳的環保理念，樓頂鋪設有3500片太陽能板，實現了零排放。

活動最後舉行了有消防特色的剪綵儀式，馬漢舉起消防斧切斷放在原木上的紅色彩帶為中心剪綵。因為斧頭較鈍，第一次落下斧頭並沒有切斷。馬漢又連續揮斧幾次才最終切斷。