聖荷西新住房政策 改善遊民問題

聖荷西通過里程碑住房政策，加強改善遊民問題。(圖取自聖荷西市府臉書)

聖荷西 通過一項規劃已久的里程碑住房政策，將專為面臨流離失所風險的遊民保留住房。

聖荷西市議會26日通過，批准聖荷西市根據地理位置提供租戶優惠政策。由市府資助及與市府商定開發協助的新建或收購的可負擔住房項目，必須為居住在同一地區的低收入 居民，在建設項目保留房屋15%住房，並提供流離失所率高的居民保留20%房屋。

合格租戶收入必須低於聖他克拉拉縣平均收入中位數80%，才有資格獲得可負擔住房。聖縣目前平均收入中位數為一家四口家庭18萬1300元、個人為12萬6000元。且必須提供在聖荷西居住至少兩年的證明。市府並計畫為那些沒有公用事業帳單或簽署租賃協議者，設立一份可接受的替代文件列單。

市議員奧迪茲(Peter Ortiz)表示，這項政策是朝正確方向前進的關鍵一步，透過與居民、親友與社區保持密切聯絡，可協助他們持續為城市增加活力、多元與包容性。

政策指示現有的老年人住房用地與城市資助的可負擔房屋計畫，採用相同百分比，但可有例外。市府住房政策與規畫部門經理克萊曼資(Kristen Clements)指出，在現有與新建可負擔房屋中，可為當地區合格居民保留415間住房單位。

聖荷西薪資水平跟不上飆漲的房價與生活必需品成本，迫使居民需擠入擁擠環境或完全離開聖荷西。根據「矽谷痛苦指數」(Silicon Valley Pain Index)2023年報告，聖荷西租屋者必須為時薪59元，或需從事三至四份最低工資為時薪17.55元的全職工作，才能負擔兩房公寓的平均月租金 。

奧迪茲認為，這項新政策意義重大，因為市府數據顯示，有色人種面臨流離失所的風險更大。平均來看，聖荷西有22%租屋者須受嚴重成本負擔，拉丁裔居民與非裔居民的比例分別佔24%與31%。面臨流離失所風險家庭數量最多的地點位在東聖荷西。聖荷西副市長吳美花(Rosemary Kamei)對這項政策的唯一疑慮，是為居民保留住房比例是否可更高。她期望將目前聖荷西市35%稅率提高至與紐約類似的50%，或是如舊金山40%。