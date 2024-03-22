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僑教中心復活節活動 孩童開心找彩蛋

記者江碩涵╱聖荷西報導
復活節特別故事時間吸引眾多僑青家庭參與，大人小孩一同度過傳統美國節慶。（主辦單位提供）
復活節特別故事時間吸引眾多僑青家庭參與，大人小孩一同度過傳統美國節慶。（主辦單位提供）

復活節即將到來，金山灣區僑教中心圖書館3月14日舉辦復活節特別故事時間，志工家長以復活節兔子為主題講述故事外，中心還準備超過500顆復活節彩蛋供小朋友撿拾，熱鬧復活節限定活動，報名兩個小時內額滿，逾80人參加，現場還布置兔子與春天的氣息。

僑教中心主任莊雅淑表示，感謝所有前來參與活動的家庭及協助的志工媽媽們，希望未來有更多志工家長的投入，讓圖書館故事時間可持續運作，造福更多在灣區僑青家庭，同時也推廣僑委會的i僑卡，灣區逾30家合作店家，消費可以獲得額外折扣或小禮品。

這次活動由中心準備500顆復活節彩蛋，發動志工在館內布置，有大型兔子立牌與春天草地壁貼，讓前來參與活動的家長為小朋友拍照留念。故事時間志工家長帶來兩本故事與童謠，現場小朋友一同聽著中文故事，更加了解復活節的由來。

撿蛋活動由莊雅淑發送「拾蛋小籃子」開始，小朋友依序領到籃子後在圖書館各處就位，等到每位小朋友都就位後，全場同時開始撿拾由圖書館志工藏在館內各處的復活節彩蛋，小朋友在圖書館內忙碌著找尋彩蛋，活動現場熱鬧有趣。

僑教中心表示，自從去年舉辦復活節特別活動後，受到家長好評，今年才繼續舉辦，接下來每個月圖書館也會繼續舉行故事時間，歡迎家長們帶小朋友前來參與。

圖書館志工提前一天將彩蛋藏於館內各角落，讓小朋友叢書架間找到復活節彩蛋。（主辦單...
圖書館志工提前一天將彩蛋藏於館內各角落，讓小朋友叢書架間找到復活節彩蛋。（主辦單位提供）

復活節 圖書館 灣區

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