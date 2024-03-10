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寶華寺 設立越南語求籤筒和解讀服務

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
新春伊始、各族裔香客絡繹不絕。（記者徐蓓蓓╱攝影）
新春伊始、各族裔香客絡繹不絕。（記者徐蓓蓓╱攝影）

矽谷另一個知名的佛寺，就是位於聖荷西的寶華寺。寶華寺就在矽谷市中心，寶華的法名意味著禪寺滋養佛教的蓮花綻放，自1976年創辦以來一直是南灣信眾禮佛的勝地。龍年初一開始，灣區前來寶華寺禮佛的民眾就絡繹不絕，寺院在新年之際還提供免費齋飯和開過光的「福橘」給信眾。

寶華寺是經典中式格局寺廟，大雄寶殿供奉有釋迦牟尼、藥師佛和阿彌陀佛，此外還有地藏殿與觀音殿，伽藍殿等附屬建築。佛寺在佛祖聖誕、成道日及其他重要日期都舉辦法會，還專門設有求籤之處。適逢新年，不少信眾專程來求籤，了解新年運勢。

聖荷西市是多族裔共處的大都會，擁有全美最多的越南裔。寺內應對絡繹不絕的越南族裔訪客，也專門設立越南語求籤筒和解讀服務。

從聖馬刁縣過來的王姓夫婦說，每年新年都會前來禮佛，當天恰好是初四迎神日，夫婦兩人前來祈福，更加恩愛。而和小姊妹結伴而來的黃小姐說，她出生在香港，在聖荷西長大，造訪寶華寺是想為身體欠佳的母親祈求平安，寺廟法師建議她可以選擇點光明燈，後續廟宇會在初一、十五日誦經祈福。

寶華禪寺是由從香港移居紐約，後定居加州的靈真和尚創辦，最早始於聖荷西市中心一座民宅。靈真法師1984年在現址購買土地，經過義工和專業建築人士努力四年終於建成，由法師凌春管理。1999年凌春法師圓寂後，由知法法師正式接管。

寶華寺大門。（記者徐蓓蓓╱攝影）
寶華寺大門。（記者徐蓓蓓╱攝影）
籤文也環保化。（記者徐蓓蓓╱攝影）
籤文也環保化。（記者徐蓓蓓╱攝影）

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