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Burberry舊金山聯合廣場店面求售

編譯組╱綜合報導
英國奢侈設計品牌Burberry，11月以來一直在悄悄地推銷其位於舊金山聯合廣場中心地帶Post街225號的店面。（美聯社）
英國奢侈設計品牌Burberry，11月以來一直在悄悄地推銷其位於舊金山聯合廣場中心地帶Post街225號的店面。（美聯社）

自11月以來，英國奢侈設計品牌Burberry一直在悄悄地推銷其位於舊金山購物黃金地段聯合廣場（Union Square）中心地帶Post街225號、占地1萬7000平方呎的店面。「戴德梁行」（Cushman & Wakefield）代表已證實，該公司已受聘促成該建築的出售。

這是這座擁有近百年歷史的四層建築二十多年來首次易手。建築上一次出售是在2001年，當時以 1660萬元的價格賣給了GUS PLC。後者曾是一家英國零售和製造企業集團，2005年從Burberry分拆出來。

Post 街225號的掛牌一周前，聯合廣場剛剛收到梅西百貨（Macy's）計畫關閉其40多萬平方呎旗艦店的毀滅性消息，該零售商擁有的 Geary 街大樓尚未出售。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）獲得的Burberry Post街大樓的銷售手冊中，沒有列出該公司正在尋求的價格範圍，但確實表明Burberry並沒有放棄舊金山，或聯合廣場。小冊子上寫道：「Burberry 將在2024年7月之前對整個物業執行短期回租，」以適應他們在市場上的搬遷。

多位了解Burberry房地產計畫的人士向紀事報證實，該公司正在考慮租賃物業，而不是擁有，並有可能已經在附近的Geary街 110 號找到了新址，直到最近，那裡還曾是法國高端設計品牌聖羅蘭（Yves Saint Laurent）的店址。搬遷後，Burberry將與位於Grant大道的法國奢侈時尚品牌范倫鐵諾（Valentino）以及義大利高檔品牌Bottega Veneta毗鄰而居。

Burberry最近在巴黎開設了一家新店，但在過去兩年裡，它已出售了在波士頓擁有的兩棟大樓，並減少了在紐約的辦公面積。

去年年底，Burberry的股價下跌了8%，因為該公司警告稱，銷售放緩可能導致其削減全年利潤預期。而在 2022-23財年的年度報告中，該公司表示，自2023年開始，「美洲個人奢侈品市場的前景變得更加不確定」。

由於市中心商業租戶面臨的一系列問題，包括過去四年來旅行者和市中心辦公人員的減少，店面空置越來越多地出現在舊金山最具標誌性的購物區，而該購物區歷來被視為頂級旅遊目的地和全球零售市場。

梅西百貨最快明年就會離開，這將給聯合廣場留下一個巨大的空洞。最近從周邊地區撤出的還有 Forever 21、H&M、Uniqlo、迪士尼商店和Nordstrom百貨。 不過，儘管面臨逆風，該地區近年來也有一些奢侈品牌在擴張，並簽訂了一些新的租約。

舊金山 梅西百貨 義大利

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