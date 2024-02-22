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市議員殷嘉立聘華裔聯絡員 溝通日落區商戶

記者李怡╱舊金山報導
殷嘉立（左四）辦公室專員與Taraval警局警員們將社區公共安全放在首位。（記者李怡╱攝影）
殷嘉立（左四）辦公室專員與Taraval警局警員們將社區公共安全放在首位。（記者李怡╱攝影）

舊金山第四區市議員殷嘉立（Joel Engardio）21日在日落區Taraval警局宣布，聘請精通粵語、普通話和英語的華裔陳瑞蓮（Vindy Chan），為社區居民與市政府和警局之間的公共安全聯絡員，以便及時幫助到社區居民和受到犯罪影響的小企業主。

就職儀式後，陳瑞蓮與殷嘉立辦公室專員們拜訪了Taraval街上的商戶和民眾，了解目前他們的現狀與需求。

陳瑞蓮將協助居民和小企業主填寫警方報告、申請損害賠償救濟金、監控311電話的解決情況，並與城市機構協調解決問題，如日落區的無家可歸者營地和其他生活治安問題等。

陳瑞蓮出生於中國，在香港長大，20多歲時來到舊金山，住在日落區。她曾就讀於舊金山城市學院和舊金山州立大學，並獲得國際商務學位。

陳瑞蓮在職業生涯早期從事產品開發工作，有房地產工作管理經驗，並在老年人自助組織做定期志願者。她說：「我職業生涯的前半段時間都在幫助企業。之後想用自己的力量幫助更多居民，讓華裔居多的日落區變得愈來愈好。」

日落區居民趙振告訴本報，殷嘉立是他見過的市議員中，很難得為社區著想傾聽社區聲音的議員。他會經常聯合警察局和地檢長召開社區會議，讓居民把遇到的困難和關心的問題說出來。 當他了解日落區居民最關心的就是治安問題後，特別安排了這樣的一位安全聯絡員，「讓我們很欣慰，這樣就避免了萬一遭遇犯罪傷害，不敢報警，不敢表達出來的尷尬 。」

殷嘉立表示，他一直以來都將社區的公共安全放在第一位。但因為舊金山總體的情況就是警員短缺，且Taraval警局在夜間還要服務多個社區站點。特別設立公共安全聯絡專員，就是為了讓社區與他的辦公室、警局之間的聯絡更加的密切和有效率。

會議之後，殷嘉立通過媒體特別提醒市民，一定要支持八年級開代數課的G提案。因為上周舊金山公立學校委員會通過了恢復代數課的投票，很多公民和家長就以為不再需要投票了。因校委會投票通過的決議，學生們需要再等三個學年才可開課，因此投票支持G提案對於舊金山選民來說尤其重要。需要通過選票立法之後給教委們施壓，恢復代數課程。

包含日落區在內的第四區公共安全聯絡員陳瑞蓮（Vindy Chan）。（記者李怡╱...
包含日落區在內的第四區公共安全聯絡員陳瑞蓮（Vindy Chan）。（記者李怡╱攝影）

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