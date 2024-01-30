灣區雨季賞菇 3路線尋訪祕境

顏色鮮豔的野生蘑菇外形美觀但大多有毒。（記者徐蓓蓓╱攝影）

灣區 今冬雨水豐沛，利於菌類的生長。近日聖他克魯茲 和柏克萊地區都舉辦了推廣加州 本地野生菌類知識的菌菇節。且氣象預報顯示，接下來的天氣依然陰雨纏綿。這樣的天氣對於習慣了陽光與戶外活動的灣區人來說，未免沮喪。與其宅家抑鬱、不妨考慮尋訪野生菌的叢林祕境，也是放鬆身心、疏導不良情緒的妙法之一。

加州的野生菌大約90%以上都是有毒品種，宜以觀賞為主，食用為輔。學校教育也是強調野生菌多數有致命毒性，因而連小朋友看到野生的蘑菇，也知道連碰也不要碰，觀賞就好。

對於有興趣了解更多加州本地菌類的人士，公益組織每月都有相關教育類課程，有專人帶領進入叢林，指導辨認。但因為近來感興趣的人士日益增多，所以最好提前上網註冊，才不會跑空。

對於食指大動，渴望一嘗珍饈的人士，也可以考慮在網路雇用專業的採摘者（forager)。交付定金後，對方會事先踩點，保證引導到正確地點，採到可以食用的野生菌。據參加過的人表示，過程相當有趣，且收穫頗豐，根本吃不完。

但對於一般周末放空，家庭親子出行的人士，購買或從圖書館借一本相關圖書，下載一個蘑菇辨認的手機應用就足夠用了。

南灣孫小姐一家，本打算趁雨後周末去遠足觀賞野生蘑菇。誰料天氣預報不準確，竟然遇上大雨。帶著小朋友的一家人真是進退兩難。好在茂密的森林擋掉了不少雨水，林中雨勢並不算大。反而空山靜謐、霧靄四起、巨木參天，連小朋友都連連驚嘆。

雨水帶來豐富的地表逕流，幸好有厚厚的針葉林落葉覆蓋，所以並不是太泥濘。此時也正是蘑菇生長的好時節，細細尋覓，多有驚喜。蠑螈和香蕉蛞蝓等生物也非常常見。不過有條件的話，還是推薦雨後一兩天出行，會更方便。

目前灣區出發欣賞野生蘑菇的路線大致有三類：

南灣附近的森林公園，車程在半小時以內，行車方便，遠足路線不是很長，非常適合有小孩和長者的家庭。

聖他克魯茲山脈或半月灣一帶的遠足步道，車程在40分鐘到1小時左右。山路會難開一點，但路線更加豐富，生物多樣性也更好。

雷斯岬（Point Reyes)附近的森林公園，車程需要2小時左右，但是灣區附近唯一可以合法採摘野生菌菇的地點。一般每人每次不能超過兩磅。