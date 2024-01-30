灣區雨季賞菇 3路線尋訪祕境
灣區今冬雨水豐沛，利於菌類的生長。近日聖他克魯茲和柏克萊地區都舉辦了推廣加州本地野生菌類知識的菌菇節。且氣象預報顯示，接下來的天氣依然陰雨纏綿。這樣的天氣對於習慣了陽光與戶外活動的灣區人來說，未免沮喪。與其宅家抑鬱、不妨考慮尋訪野生菌的叢林祕境，也是放鬆身心、疏導不良情緒的妙法之一。
加州的野生菌大約90%以上都是有毒品種，宜以觀賞為主，食用為輔。學校教育也是強調野生菌多數有致命毒性，因而連小朋友看到野生的蘑菇，也知道連碰也不要碰，觀賞就好。
對於有興趣了解更多加州本地菌類的人士，公益組織每月都有相關教育類課程，有專人帶領進入叢林，指導辨認。但因為近來感興趣的人士日益增多，所以最好提前上網註冊，才不會跑空。
對於食指大動，渴望一嘗珍饈的人士，也可以考慮在網路雇用專業的採摘者（forager)。交付定金後，對方會事先踩點，保證引導到正確地點，採到可以食用的野生菌。據參加過的人表示，過程相當有趣，且收穫頗豐，根本吃不完。
但對於一般周末放空，家庭親子出行的人士，購買或從圖書館借一本相關圖書，下載一個蘑菇辨認的手機應用就足夠用了。
南灣孫小姐一家，本打算趁雨後周末去遠足觀賞野生蘑菇。誰料天氣預報不準確，竟然遇上大雨。帶著小朋友的一家人真是進退兩難。好在茂密的森林擋掉了不少雨水，林中雨勢並不算大。反而空山靜謐、霧靄四起、巨木參天，連小朋友都連連驚嘆。
雨水帶來豐富的地表逕流，幸好有厚厚的針葉林落葉覆蓋，所以並不是太泥濘。此時也正是蘑菇生長的好時節，細細尋覓，多有驚喜。蠑螈和香蕉蛞蝓等生物也非常常見。不過有條件的話，還是推薦雨後一兩天出行，會更方便。
目前灣區出發欣賞野生蘑菇的路線大致有三類：
南灣附近的森林公園，車程在半小時以內，行車方便，遠足路線不是很長，非常適合有小孩和長者的家庭。
聖他克魯茲山脈或半月灣一帶的遠足步道，車程在40分鐘到1小時左右。山路會難開一點，但路線更加豐富，生物多樣性也更好。
雷斯岬（Point Reyes)附近的森林公園，車程需要2小時左右，但是灣區附近唯一可以合法採摘野生菌菇的地點。一般每人每次不能超過兩磅。
有興趣的話，不妨根據自己的需要選擇合適路線，嘗試一下。
上一則
「哥大的椅子」矽谷演出 致敬華人開拓者
下一則
FB留言