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慈濟灣景區慶新春 多族裔共迎龍年

記者王子涵╱舊金山報導
慈濟灣景區迎新春，舞獅表演豐富當地社區的文化生活。（林育珍提供）
慈濟灣景區迎新春，舞獅表演豐富當地社區的文化生活。（林育珍提供）

慈濟舊金山支會日昨在舊金山灣景區舉行新春慶會。當地多族裔居民共同慶祝，迎接龍年的到來。

灣景區是舊金山犯罪率最高的區域之一。由於其獨特歷史原因，這裡居民大多為低收入家庭、遊民、移民等弱勢群體，即便是慈善機構也很難深入進社區展開工作。慈濟的志工深耕社區十幾年，用愛心贏得了信任。

慈濟志工27日像往常一樣來到灣景區的Alice Griffith社區，為當地居民派發新鮮的蔬果食物。此外，由華埠柔功門帶領的舞龍舞獅團隊獻上了精彩的表演，不少的孩童和志工也在頒獎環節獲得了禮品。近百位的多族裔居民都體會到傳統農曆新年的氛圍。

支會負責人林育貞表示，這是慈濟第三年在灣景區舉行農曆新年慶會，就是希望能夠傳播中華文化到不同的社區。慈濟注重人文關懷，食物發放可以讓民眾填飽肚子，農曆新年的慶祝則是豐富居民日常生活中的文化生活。她樂見這個活動獲得了很多住戶的支持，大家都特地從家裡出來參加。

舞龍舞獅的活動讓不少在場人士都興奮不已。西語裔居民斯奎拉（Jazmina Sequeira）表示，這是她第一次看舞龍舞獅表演，作為觀眾，這場演出她覺得十分精彩。她說，社區就應該是這樣，大家團結在一起，像是一家人。她感激慈濟一直以來對Alice Griffith的付出和支持，

慈善訪視幹事黃淑雲（Roxanne Buchwitz）在接受本報採訪時表示：「我們從她們的小孩開始，虎毒不食子嘛。我們愛護他們的孩子，他們也會反過來愛我們華人。」

2004年，舊金山慈濟人在推動贈書活動時，發現許多低收入學童假日沒有午餐，往往都要挨餓度日，於是延伸出「幸福校園」計畫。2009年起，慈濟基金會與當地教育局合作，集中志工力量服務貧窮率、犯罪率最高的「灣景區獵人角學區」，服務項目包括援助桌椅床墊、素食及環保推廣、學業輔導、制服發放、中文及靜思語教學、茶道花道等。

灣景區非裔社區領袖威滕伯格（Ron Wittenberg）說，新春的慶會帶給了灣景社區全新的體驗，幫助社區，宣揚和平和大愛。他希望這個活動能夠繼續下去。

當天的活動上，志工製作了精美的禮品送給民眾，包括「五福臨門」的小掛飾。優秀的家庭也獲得「十全十美」的禮品袋。

迎接新年期間，慈濟還會在華埠和全市多個地區有不同的慶祝活動。

不少的孩童和志工也在頒獎的環節獲得了禮品。（林育珍提供）
不少的孩童和志工也在頒獎的環節獲得了禮品。（林育珍提供）

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