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Yelp百大美食餐廳 加州18家餐廳上榜 灣區是這5家

編譯組／綜合報導
YELP公布百大美食餐廳名單，灣區五家進榜。（美聯社）
YELP公布百大美食餐廳名單，灣區五家進榜。（美聯社）

根據「聖荷西信使報」（Mercury News）報導，Yelp公布2024年百家美食榜單，該榜單是一項年度餐廳評級，包括披薩店、熟食店、拉麵店、煎餅屋、墨西哥烤肉（taquerias）店和燒烤店等，這些餐廳都是食客在2023年光顧過、評價較高並希望今年再次光顧的餐廳。

加州有18家餐廳上榜，上榜數量超過其他州。南加有五家餐廳進入前十名，灣區有五家餐廳上榜。

為了評選出100強，Yelp在其網站上徵集評論者的提名，並將這些訊息發送給其數據科學團隊。該公司表示，「透過我們社區經理和趨勢專家的專業知識，我們將候選餐廳名單縮小到入選者與 Yelp社區本身一樣古怪、有趣和獨特」。

全國排名第一的是亞利桑納州（Arizona）土桑（Tucson）市的Tumerico餐廳，該餐廳提供以植物為原料的經典墨西哥玉米卷、墨西哥辣肉卷、辣肉卷、烤肉卷等。

灣區最受歡迎的餐廳中排名第23名的是位於聖布魯諾（San Bruno）的一家全清真地中海家庭餐廳 Mazra，該餐廳於2021年首次上榜，其特色菜是木火燒烤。報導稱，Yelpers發布了1700多條五星級評論，對「驚人的、脫骨鮮嫩的」慢烤六小時羊腿、「夢幻般的 」shawarma和「烹製得完美無缺的」烤肉串讚不絕口。（San Bruno大道西 504 號）。

位於舊金山列治文（Richmond）區的海洋印度菜館（Ocean Indian Cuisine）排名第29位，提供印度、尼泊爾和喜馬拉雅菜餚的融合菜單，白色桌布的環境非常適合約會之夜。根據排名，「最暢銷的 Everest Chicken Momo Special（以雞肉和喜馬拉雅香料為餡料的尼泊爾蒸餃）是「必點」」，Yelpers 如是說。(舊金山Geary大道 6127 號）

排名第32位的是位於希爾茲堡（Healdsburg）的Guiso Latin Fusion餐廳，這是一家擁有24個座位的餐廳，提供薩爾瓦多拉丁（Salvadoran-Latin）菜譜，酒單上的酒主要來自蘇諾瑪縣（Sonoma）。「這個地方太棒了，食物太有創意了，太好吃了。」一位點了西班牙海鮮飯加勒比海菜的Yelper說。Camarones Borrachos（家傳醬汁野生大蝦）和薩爾瓦多甜餐卷也獲得了很高的評價。

布利桑頓（Pleasanton）51名的披薩店（Much Ado About Pizza），其以莎士比亞為主題的手工披薩激發了 Yelper用抑揚格寫五星級評論的熱情。這家 「令人驚嘆 」的外賣店的粉絲們盛讚其清淡、香濃的酸麵皮和別出心裁的組合，如以10種蔬菜為特色的 Titania's Bounty 披薩和冠以Point Reyes Toma松露奶酪的Montague肉質披薩。 (布利桑頓Santa Rita路1991號)

排名第55位的是 Burlingame 的 Curry Hyuga，它曾入選去年的 Yelp Top 100，現在在庫比蒂諾（Cupertino）和舊金山也有分店。Yelp精英會員 Vincent L. 寫道：「這裡的炒作是真實的。」例如，招牌Katsu外酥裡嫩，肉質鮮美多汁，幾乎入口即化，配上焦糖洋蔥咖哩醬，味道濃郁而不鹹不膩，一年四季都能讓人感到舒適，尤其是在寒冷的季節。（Burlingame Broadway 路1204 號、庫比蒂諾Stevens Creek大道19650號和舊金山市場街1819號）。

舊金山 墨西哥 灣區

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