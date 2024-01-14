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阿縣勞工聯盟造勢 東灣5候選人關注公共安全

記者劉先進／屋崙報導
阿拉米達縣勞工聯盟13日為多名東灣候選人舉行造勢會。（記者劉先進／攝影）
阿拉米達縣勞工聯盟13日為多名東灣候選人舉行造勢會。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣勞工聯盟（Alameda Labor Council）13日為多名東灣候選人舉行造勢會。包括聯邦眾議員候選人葉婷芳（Lateefah Simon）、州參議員候選人黎博玲（Kathryn Lybarger）、競選連任州眾議員的莉姿（Liz Ortega）、角逐阿拉米達縣第五區議員的現任屋崙市議員勵琪（Nikki Fortunato Bas）、競選連任阿縣第四區議員的麥利（Nate Miley）。五位候選人都不約而同提及，注重並解決公共安全。

葉婷芳說，將為醫療保健而戰，為所有人提供良好的醫療保健服務，「努力扭轉最高法院的邪惡做法，他們試圖剝奪婦女的身體權利，我們與反工會黨派共和黨鬥爭。」

她說，不能對一個埋葬孩子的婦女說犯罪率下降，不能告訴一個帶著兩個孩子、整天打掃衛生、窗戶都被打碎的職業母親說，犯罪率在下降，「我們不是用警棍、盾牌和槍炮來伸張正義的。大家創造的是受人愛戴的社區，是宣誓就職的警官、社區組織者，創造好就業。還有資金充足的學校。作為社區的領導者，我們要加倍努力，為年輕人帶來新的機會。也為他們的父母帶來新的機會。這才是有愛的社區的樣子。讓我們不要只告訴人們害怕什麼，讓我們一起鼓勵人們期待什麼。」

競選聯邦眾議員的葉婷芳表示，要創造的是受人愛戴的社區。（記者劉先進／攝影）
競選聯邦眾議員的葉婷芳表示，要創造的是受人愛戴的社區。（記者劉先進／攝影）

黎博玲說，解決公共安全困境，需要投入真正的資源。比如，安排心理保健工作者、社會工作者、911接線員等一線安全人員提供資源。她說，「他們的人手非常不足，接聽一個911電話不應花這麼長時間。他們壓力很大，疫情期間很多一線人員被累垮。我們需切實加強公共部門人力建設、保護所有人，另一方面為社區注入活力。比如在屋崙華埠，讓社區支持小企業，實施基於社區的解決方案。」

競選州參議員的黎博玲說，解決公共安全困境，需要投入真正的資源。（記者劉先進／攝影...
競選州參議員的黎博玲說，解決公共安全困境，需要投入真正的資源。（記者劉先進／攝影）

莉姿說，目前加州最大挑戰是預算問題，因為經歷歷史性的赤字，加州要保護最脆弱的群體、老年人、教育系統、殘障人士不受損害。另外加州住房和遊民問題嚴重，真正的重點不僅是建造更多住房，而是確保人們能負擔得起他們的生活。另外，公共安全一直是個大問題，尤其是在襲擊事件頻發的亞太裔社區，「要確保人們在自己的社區感到安全，能夠走進商店購物，而不會感到受到攻擊，要站在全州的角度來解決公共安全。」

競選連任州眾議員的莉姿說，目前加州最大挑戰是預算問題。（記者劉先進／攝影）
競選連任州眾議員的莉姿說，目前加州最大挑戰是預算問題。（記者劉先進／攝影）

勵琪說，自從選上市議員，她一直是工薪家庭的擁護者，屋崙透過平衡預算，保護城市服務部門的勞工，在疫情期間，她也在為保護租戶而戰鬥，並提高工資，增加帶薪病假。「我們要並肩作戰，確保在阿縣的領導力，推動解決可負擔房、無家可歸、醫療保健和社區安全等問題。」

競選阿縣議員的勵琪將推動解決可負擔房、無家可歸、醫療保健和社區安全等問題。（記者...
競選阿縣議員的勵琪將推動解決可負擔房、無家可歸、醫療保健和社區安全等問題。（記者劉先進／攝影）

麥利說，解決公共安全問題，需要改革47號法案（提高一些輕罪和重罪的界限），該法案讓一些人更加膽大妄為，試圖從輕罪中逃脫法律制裁。並支持執法部門，特別是當他們以專業和合乎憲法的方式開展工作時。並為民眾提供工作，提供犯罪的干預措施。

競選阿縣第五區學委的安古洛（Guadalupe "Lupe" Angulo）也到場演講。

麥利說，解決公共安全問題，需要改革47號法案，支持執法部門。（記者劉先進／攝影）
麥利說，解決公共安全問題，需要改革47號法案，支持執法部門。（記者劉先進／攝影）

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