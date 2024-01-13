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瓦格納獲任命為下屆舊金山主計長

記者李怡╱舊金山報導
舊金山市長布里德任命現任舊金山公共衛生局營運長瓦格納為市主計長。（市長辦公室供圖）
舊金山市長布里德任命現任舊金山公共衛生局營運長瓦格納為市主計長。（市長辦公室供圖）

舊金山市長布里德(London Breed)10日任命現任舊金山公共衛生局(SFDPH)營運長瓦格納(Greg Wagner)為市主計長，接替即將在2月底卸任的倫斯斐德(Ben Rosenfield)。

瓦格納在管理舊金山市和縣的財務和行政活動方面有超過16年經驗。 曾負責監督市內最大部門的財務和行政運營，包括查克柏格舊金山總醫院、拉古納醫院以及全市初級保健、心理健康和藥物項目。2011年至2020年擔任公共衛生局財務長，還於2006年至2011年在市長預算辦公室工作，在紐森(Gavin Newsom)和李孟賢(Ed Lee)市長任內擔任市長辦預算主任。

布里德表示：「在多年的公共服務生涯中，瓦格納幫助領導公共衛生局和整個城市面對疫情，並處理過複雜的財務問題。他擁有多年平衡預算經驗，並具備城市所需的財務總監所需的正直、協作精神和工作能力。」

瓦格納表示：「對市長任命為市主計長感到非常榮幸。 我的職業生涯的大部分時間，都致力於加強舊金山的長期財務健康和改善城市居民的公共服務。雖然舊金山面臨諸多挑戰，但我對城市的未來以及共同應對這些挑戰的能力深信不疑。我的工作即確保舊金山的財務誠信和問責制，並使舊金山成為一個更美好的城市。」

市主計長的工作是帶領財政和審計團隊，為市政做好財務監測機制，包括監督和審計每年政府的資金用途和走向、為政府支付帳單、製作年度財務報告、負責包括政府雇員的工資等。此職務涉及市府所有有財政需求的層面。

舊金山 瓦格納 預算

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