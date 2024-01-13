瓦格納獲任命為下屆舊金山主計長
舊金山市長布里德(London Breed)10日任命現任舊金山公共衛生局(SFDPH)營運長瓦格納(Greg Wagner)為市主計長，接替即將在2月底卸任的倫斯斐德(Ben Rosenfield)。
瓦格納在管理舊金山市和縣的財務和行政活動方面有超過16年經驗。 曾負責監督市內最大部門的財務和行政運營，包括查克柏格舊金山總醫院、拉古納醫院以及全市初級保健、心理健康和藥物項目。2011年至2020年擔任公共衛生局財務長，還於2006年至2011年在市長預算辦公室工作，在紐森(Gavin Newsom)和李孟賢(Ed Lee)市長任內擔任市長辦預算主任。
布里德表示：「在多年的公共服務生涯中，瓦格納幫助領導公共衛生局和整個城市面對疫情，並處理過複雜的財務問題。他擁有多年平衡預算經驗，並具備城市所需的財務總監所需的正直、協作精神和工作能力。」
瓦格納表示：「對市長任命為市主計長感到非常榮幸。 我的職業生涯的大部分時間，都致力於加強舊金山的長期財務健康和改善城市居民的公共服務。雖然舊金山面臨諸多挑戰，但我對城市的未來以及共同應對這些挑戰的能力深信不疑。我的工作即確保舊金山的財務誠信和問責制，並使舊金山成為一個更美好的城市。」
市主計長的工作是帶領財政和審計團隊，為市政做好財務監測機制，包括監督和審計每年政府的資金用途和走向、為政府支付帳單、製作年度財務報告、負責包括政府雇員的工資等。此職務涉及市府所有有財政需求的層面。
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