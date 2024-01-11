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芬太尼解毒藥 聖縣免費郵寄到府

編譯組╱綜合報導
聖他克拉拉縣通過郵寄向居民免費提供 Narcan。（美聯社）
聖他克拉拉縣通過郵寄向居民免費提供 Narcan。（美聯社）

信使報（Mercury News）報導，隨著芬太尼（Fentanyl）和其他鴉片類（Opioid）藥物繼續在美國造成致命傷害，聖他克拉拉縣已開始通過郵寄向居民免費發放Narcan，該藥品是一種用於逆轉鴉片類藥物過量的鼻噴霧劑。

Narcan 的通用名稱是納洛酮（naloxone），去年獲得聯邦食品暨藥物管理局（FDA）批准，無需處方即可使用，已成為地方政府和學校遏製鴉片類藥物過量的常用工具。但這種救命藥的價格不菲，自費部分從70 元到150元不等。

聖他克拉拉縣已經在其幾家圖書館儲備了免費的 Narcan，郵購工作則是應對鴉片類藥物危機的最新舉措。自 12 月 1 日以來，該縣已經滿足了近 60 個 Narcan請求，即 120 個急救包。有意獲得Narcan 的居民可撥打 408-272-6055 或 [email protected] 與縣府聯系，縣府將在 24 小時內寄出噴鼻劑。

郵購 Narcan 不僅是讓更多人獲得藥品的另一種方式，也是培訓他們如何使用藥品的一種方式。對於那些在工作日沒有時間的人來說，這是提供藥物或培訓的另一種途徑。縣政府會通過電子郵件鏈接向他們提供製造商的培訓視頻，並通過電子郵件和包裝盒上的二維碼向他們提供培訓視頻。

很多申請的人自己並不吸毒，但他們的朋友或家人吸毒。聖縣希望公眾成為有責任感的人，做好必要的準備，就如大家會參加心肺復甦CPR課程拯救生命一樣。

2022 年，芬太尼導致的加州死亡人數創下歷史新高，近年來，加州加大了打擊鴉片類藥物危機的

力度，出台了一系列新法律。

州長紐森（Gavin Newsom）去年簽署的一項新法律要求公立學校和特許學校製定安全計畫，說明如何處理校園內鴉片類藥物過量的學生。社區學院和州立大學現在也必須向學生提供芬太尼試紙。

聖他克拉拉縣還在縣內的幾家診所提供免費的面對面培訓和 Narcan。如需了解更多信息，請訪問www.sccgov.org/sccoopp。

加州 紐森 食品暨藥物管理局

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