聖荷西新可負擔住房社區開幕 助94長者脫離無家可歸

社區領袖和民選官員齊聚一堂,為聖荷西的新可負擔住房社區PATH Villas at 4th Street開幕剪綵。(記者葛歆睿╱攝影)

社區領袖和民選官員10日齊聚一堂,慶祝聖荷西的新可負擔住房社區「PATH Villas at 4th Street」開幕。這一項目幫助94名長者脫離無家可歸境地,並提供一系列支持服務。

聖荷西市市長馬漢(Matt Mahan)表示,PATH Villas at 4th Street居民的生活發生了巨大的變革,「他們從不穩定、沒有安全感、和恐懼中脫離,終於有了一個安定的家」。他強調,雖然他相信應該尋求臨時住房的替代辦法儘快幫助遊民 離開街頭,但也同樣重視永久住房。

聖他克拉拉縣支持性住房辦公室主任埃爾南德斯(Consuelo Hernandez)表示,每一個新開發項目都意味著將有更多的社區成員入住。對於一些人來說,這是他們很長一段時間以來擁有的第一個家。「我們將繼續與其他住房領導者合作,以確保工作不會就此停止。」

PATH Villas at 4th Street位於North 4th Street和East Yonger Avenue的拐角處,服務於55歲及以上遊民。四層樓高的建築擁有94個單位,包括65間單間公寓、28間一房公寓和一間作為經理單位的兩房公寓。入住居民的推薦來自當地的協調評估系統,確保將有限的住房資源提供給社區中最弱勢的群體。

PATH Villas at 4th Street的社區空間和便利設施包括社區活動室、教學廚房、每層樓的洗衣房、技術實驗室、屋頂露台、停車場和自行車共享計畫,並在現場提供一系列支持服務,包括個案管理、心理保健、藥物濫用治療、生活技能教育,以幫助居民獲得穩定、健康和自給自足。

聖荷西市議員托雷斯(Omar Torres)表示,PATH Villas at 4th Street示範了讓居民健康、穩定、繁榮,需要結合支持性住房與配套服務,「這項工作仍在進行中,我們都要參與其中」。

PATH執行長迪茨(Jennifer Dietz)指出,矽谷 的經濟成長拉大了住房成本和收入之間的差距。 雖然矽谷是技術創新的中心,但它在富裕的同時也是美國人均遊民數最多的地區之一。「作為一個社區,我們認識到,需要透過區域住房解決方案來解決區域住房危機。 PATH Villas at 4th Street證明了人們對建造更多可負擔住房的集體關注。我們對所有幫助使這個社區成為現實的合作夥伴深表感謝。」