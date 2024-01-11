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聖荷西新可負擔住房社區開幕 助94長者脫離無家可歸

記者葛歆睿╱聖荷西報導
社區領袖和民選官員齊聚一堂，為聖荷西的新可負擔住房社區PATH Villas at 4th Street開幕剪綵。（記者葛歆睿╱攝影）
社區領袖和民選官員齊聚一堂，為聖荷西的新可負擔住房社區PATH Villas at 4th Street開幕剪綵。（記者葛歆睿╱攝影）

社區領袖和民選官員10日齊聚一堂，慶祝聖荷西的新可負擔住房社區「PATH Villas at 4th Street」開幕。這一項目幫助94名長者脫離無家可歸境地，並提供一系列支持服務。

聖荷西市市長馬漢（Matt Mahan）表示，PATH Villas at 4th Street居民的生活發生了巨大的變革，「他們從不穩定、沒有安全感、和恐懼中脫離，終於有了一個安定的家」。他強調，雖然他相信應該尋求臨時住房的替代辦法儘快幫助遊民離開街頭，但也同樣重視永久住房。

聖他克拉拉縣支持性住房辦公室主任埃爾南德斯（Consuelo Hernandez）表示，每一個新開發項目都意味著將有更多的社區成員入住。對於一些人來說，這是他們很長一段時間以來擁有的第一個家。「我們將繼續與其他住房領導者合作，以確保工作不會就此停止。」

PATH Villas at 4th Street位於North 4th Street和East Yonger Avenue的拐角處，服務於55歲及以上遊民。四層樓高的建築擁有94個單位，包括65間單間公寓、28間一房公寓和一間作為經理單位的兩房公寓。入住居民的推薦來自當地的協調評估系統，確保將有限的住房資源提供給社區中最弱勢的群體。

PATH Villas at 4th Street的社區空間和便利設施包括社區活動室、教學廚房、每層樓的洗衣房、技術實驗室、屋頂露台、停車場和自行車共享計畫，並在現場提供一系列支持服務，包括個案管理、心理保健、藥物濫用治療、生活技能教育，以幫助居民獲得穩定、健康和自給自足。

聖荷西市議員托雷斯（Omar Torres）表示，PATH Villas at 4th Street示範了讓居民健康、穩定、繁榮，需要結合支持性住房與配套服務，「這項工作仍在進行中，我們都要參與其中」。

PATH執行長迪茨（Jennifer  Dietz）指出，矽谷的經濟成長拉大了住房成本和收入之間的差距。 雖然矽谷是技術創新的中心，但它在富裕的同時也是美國人均遊民數最多的地區之一。「作為一個社區，我們認識到，需要透過區域住房解決方案來解決區域住房危機。 PATH Villas at 4th Street證明了人們對建造更多可負擔住房的集體關注。我們對所有幫助使這個社區成為現實的合作夥伴深表感謝。」

PATH Villas at 4th Street項目的資金來自於聖他克拉拉縣選民2016年投票通過的A提案住房公債，並得到矽谷住房信託基金（Housing Trust Silicon Valley）、谷歌、蘋果、目的點：家園（Destination: Home）、國家股權基金（National Equity Fund）和美國銀行（Bank of America）的資助。

馬漢強調，雖然他相信應該尋求臨時住房的替代辦法儘快幫助遊民離開街頭，但也同樣重視...
馬漢強調，雖然他相信應該尋求臨時住房的替代辦法儘快幫助遊民離開街頭，但也同樣重視永久住房。（記者葛歆睿╱攝影）
聖荷西全新開幕的可負擔住房社區PATH Villas at 4th Street...
聖荷西全新開幕的可負擔住房社區PATH Villas at 4th Street，幫助94名長者脫離無家可歸境地，並提供一系列支持服務。（記者葛歆睿╱攝影）

PATH 矽谷 遊民

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