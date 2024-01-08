補習班補公校不足 新學友校長Amy：能因材施教

新學友7-8年級暑期班。（受訪者提供）

新學友教育學習中心是1993年創立於庫比蒂諾迪安薩街的教育補習機構，後因交通方便問題，搬入DeAnza College附近的一座獨立建築物。最初是由四位都曾經是老師的家長創立，後面逐漸發展為從K-12課業補習、再到課後班、競賽班、AP課程、SAT /ACT 考試準備、升大學提前規畫，都有的全方位教育機構。

Amy說，每一個孩子的天賦都不一樣，有的愛聽說、有的擅長讀寫，有的喜歡互動，公立學校的老師同時要教一整班的小朋友，很難面面俱到，而補習班的老師可以更有針對性地因材施教。她說，有不少在學校讓老師和家長頭痛的男孩子，在補習班反而能得到了更多符合他們的教學方式，快速提升。

另一方面，家長大多希望小學階段的孩子能嘗試更多不同種類的項目，所以開設不少興趣班，從講故事、演講、藝術、體育到網頁設計、機器人等都有。到了中學階段，會進一步提供先修課和課後輔導，並提供AMC數學競賽和AP先修課程及SAT、ACT這類對大學申請很有幫助的課程。

談到補習班和學校教育的關係，Amy認為，補習班提供的幫助有些不可替代，尤其是申請大學。她談到本報之前報導過的一個案例，提到有人申請大學結果不理想案例，她的看法是，如果該名學生在文書寫作方面得到更多專業的指導，或是申請策略上有更好的規畫，結局也許有所不同。

Amy指出，美國的大學申請過程繁複，要求很多，如果只按照學校的教學來走，很難有充分時間準備。愈來愈多學校希望看到學生有基本科目分數之外的能力證明，更重要的是對社會的貢獻和責任心，而這些都是需要從小培養的。

與此同時，在競爭激烈的北加學區，學校很早就會進行數學學科分流，希望進入高階班的學生就可以到機構來先修課程、準備分流考試；想修習某一學科的AP課程，學校如果沒有提供的話，也可以在補習班讀到。

Amy認為，矽谷 補習與台灣補習最大的不同，是台灣補習大多以聯考為目標，而矽谷補習的內容選擇更加豐富。記者在採訪的過程中，有一位成年白人學生走進學習中心來上中文課。周末也有讀經的親子啟蒙班。

Amy讚揚中心的老師都各有特長，他們很多都是名校畢業，熱愛教育工作。她說，其中有一位老師史丹褔大學畢業，懂15種語言，寫作課教得非常好，受到學生的喜愛；另一位日裔升學指導老師，耐心細緻，也很受好評。