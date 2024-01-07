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NBA／「李小龍之夜」助力 柯瑞發飆 勇士險勝活塞

記者劉先進／舊金山報導
勇士李小龍之夜活動，有華人舞龍表演。（記者劉先進／攝影）
勇士李小龍之夜活動，有華人舞龍表演。（記者劉先進／攝影）

4日晚被金塊球星約柯奇（Nikola Jokic）壓哨三分絕殺後，金州勇士5日晚以113比109背靠背險勝底特律活塞。勇士大通中心當晚舉行出生於金山華埠的華裔功夫巨星「李小龍之夜」活動。球星保羅（Chris Paul）、湯普森（Klay Thompson）紛紛引用李小龍的哲學名言，「人水合一」（Be water, my friend），寓意在場上比賽，如水一般，柔軟而又剛強，充滿變化，隨屈就伸，不向困難屈服。勇士全隊合作，六人上雙，包括柯瑞（Stephen Curry）關鍵時刻連續兩個三分，有驚無險的拿下比賽。

柯瑞進攻面臨包夾。（記者劉先進／攝影）
柯瑞進攻面臨包夾。（記者劉先進／攝影）

李小龍出生於金山華埠東華醫院，在屋崙教授過武術，與灣區淵源頗深。5日晚的比賽，到處是紀念李小龍的元素。場上大螢幕有他的頭像，以中文書寫「李小龍之夜」。場上有舞龍、李小龍招牌的雙節棍武術表演。保羅、湯普森提及李小龍的名言時，不約而同說起「人水合一」。

勇士大通中心5日晚舉行出生於金山華埠的華裔功夫巨星「李小龍之夜」活動。（記者劉先...
勇士大通中心5日晚舉行出生於金山華埠的華裔功夫巨星「李小龍之夜」活動。（記者劉先進／攝影）

保羅說，水能亦舒亦急，可湍可緩。入杯即成杯的形狀，至瓶成瓶的狀態，可以適應萬物形態。人水合一的狀態，也類似比賽，需要適應不同的對手節奏，做出因應變化，找到方法贏球。

與李小龍同為龍年生肖的柯瑞，5日表現出色，末節後三分鐘狂砍14分。（記者劉先進／...
與李小龍同為龍年生肖的柯瑞，5日表現出色，末節後三分鐘狂砍14分。（記者劉先進／攝影）

現場還介紹說，李小龍1940年出生，勇士球星柯瑞1988年出生，生肖都屬龍。柯瑞當晚也發揮出色。第四節最後三分鐘狂砍14分，包括兩記面對人防守的超強三分，打停對手。他全場19投7中得到26分6籃板4助攻1抄截1蓋帽，湯普森18投6中得到19分3籃板4助攻，庫明加（Jonathan Kuminga）11分6籃板4失誤。薩里奇（Dario Saric）拿到17分。戴維斯（Trayce Jackson-Davis）入帳11分1蓋帽。

遺憾的是，保羅因傷退場，賽後檢查發現是左手骨折，預計下周手術，要缺席一段時間。

湯普森被犯規後，隊友趕緊幫忙拉起來。（記者劉先進／攝影）
湯普森被犯規後，隊友趕緊幫忙拉起來。（記者劉先進／攝影）

李小龍 勇士 柯瑞

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