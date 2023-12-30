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科學家查明：加州海灘斬首海豹 神祕殺手是土狼

舊金山訊
科學家查明了自2016年以來在加州北部海灘發現的數十隻海豹被斬首的神祕案件。（取材自Youtube）
科學家查明了自2016年以來在加州北部海灘發現的數十隻海豹被斬首的神祕案件。（取材自Youtube）

科學家們破獲了自2016年以來在加州北部海灘發現的數十隻海豹被斬首的神祕案件，兇手是土狼。

2016年，史蒂夫斯頓（Steveston）居民斯圖爾特(David Stuart)在海灘上遛狗時首次看到無頭海豹幼崽。

他通知當局，而當局認為這些傷口「與大型螺旋槳造成的傷口一致」。

諾約海洋科學中心的格萊姆斯(Sarah Grimes)調查了海洋哺乳動物的死亡事件，並告訴「水星新聞」（The Mercury News），她找到了疑似是罪魁禍首的凶手，但需要證據。

「這太可怕了，」格萊姆斯說，「我就像海洋哺乳動物版本的『犯罪現場調查』，看到所有死去的幼崽的頭都被扯掉了，我就想，這到底是怎麼回事？」

這些無頭屍體在麥克凱裡徹州立公園（MacKerricher State Park）被發現，聖克魯茲加州大學的一名學生在那裡抓獲了犯罪者。

「我們設置了攝影機陷阱，並獲得了一段非常證據確鑿的視頻，裡面顯示一隻土狼正在拖著一隻斑海豹幼崽並將其斬首，」博士學生格拉蒂（Frankie Gerraty）說，「我們非常確信北加州海岸的四個案發地點都曾發生過捕食事件。」

科學家查明了自2016年以來在加州北部海灘發現的數十隻海豹被斬首的神祕案件。（取...
科學家查明了自2016年以來在加州北部海灘發現的數十隻海豹被斬首的神祕案件。（取材自Youtube）

土狼（Coyote）遍布美國各地和不同的環境。幾十年來，土狼被周圍的農民和牧場主們毒害和獵殺後，在加州北部海灣地區出現的頻率越來越高。

國家公園管理局強調了這種捕食者適應廣泛棲息地的能力，很大程度上是因為人口增長導致牠們失去了家園。

眾所周知，土狼會捕魚、吃囓齒動物以及在海灘上捕食已經死亡的海豹。

格萊姆斯指出，據了解，這種四足掠食者並不捕食活的海洋生物，所以這項發現「令人驚訝」。

「這確實是自然的平衡帶來的，」格萊姆斯告訴「洛杉磯時報」，「土狼們不是惡棍。牠們是生態系統多年來失去的那一部分。」

科學家們仍在努力了解為什麼土狼只攻擊海豹的頭部，而把牠們的身體拋在海灘上不管，但相信這可能與海豹大腦和牠們其他身體部位的營養成分不同有關。

公園的官方網站稱，雷斯岬國家海岸（Point Reyes National Seashore，發現海豹屍體的海灘）目前每年關閉一次，直至2024年3月31日，以保護像海豹幼崽在幼崽季節免受干擾。

被土狼斬首的海豹種類是斑海豹（Harbor Seal），研究人員將繼續研究狩獵模式及其對海洋動物族群的影響。

2015年，雷斯岬國家海岸拍攝到的斑海豹。（取材自National Park S...
2015年，雷斯岬國家海岸拍攝到的斑海豹。（取材自National Park Service）

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