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1.2億稅金、罰金 通用汽車促舊金山退還

編譯組／綜合報導
通用汽車希望舊金山市退還與Cruise有關的逾億元稅款和罰款。（美聯社）
通用汽車希望舊金山市退還與Cruise有關的逾億元稅款和罰款。（美聯社）

據報導，通用汽車（GM）公司22日向舊金山高等法院提起訴訟，要求退還2016年至2022年間繳納的近1億零800萬元稅款和近1300萬元的罰金利息。

這家底特律汽車製造商聲稱，舊金山市在此期間對GM徵收了不公平的過高稅款，並對該公司在舊金山的自駕車（autonomous-vehicle）子公司Cruise的活動徵稅。而這兩家公司的業務是分開運營的。

GM在舊金山沒有經銷商。該公司表示，他們在2022年在舊金山只銷售了約67萬7000元的零售商品。Cruise的收入微乎其微，因為它在這些年中「只進行了研發活動」。Cruise的工資不應該計入前者的稅單，這樣做違反了州和該市的稅法。

舊金山市律師邱信福（David Chiu）辦公室發言人周三（27日）在一份聲明中告訴「舊金山觀察家」（San Francisco Examiner），「我們正在審查該投訴，並將在法庭上做出回應。」

舊金山正面臨著未來兩年8億元的預算赤字。成千上萬的申報者正在尋求重新評估他們的房產稅。而這起投訴正是在這種情況下提出的。GM的訴訟也為今年舊金山市政府與Cruise之間的緊張關係再添一筆。

許多舊金山政界人士、公共安全官員和勞工團體都認為，Cruise公司還沒有做好擴大業務的準備，稱其利用舊金山作為未經驗證技術的試驗場。

今年8月，州監管機構批准Cruise及其主要競爭對手Waymo在舊金山無限制地向乘客收費。而兩個月後發生的一起備受矚目的自駕車拖人事故，標誌著Cruise的命運開始急轉直下。這起事故引發了聯邦和各州的多項調查，Cruise也將其自駕車隊從全國各地的道路上撤出。

Cruise的首席執行長兼創始人沃格特（Kyle Vogt）於11月中旬辭職。GM在當月稍晚時告訴股東，將在2024年削減Cruise數億元的資金。近兩周後，Cruise公司宣布將裁員近四分之一的全職員工。

GM在2016年收購了Cruise。該公司在提交的文件中堅稱，從那時起，其日常運營就與該子公司分開。GM在訴訟中表示，Cruise的「所有員工都由Cruise直接雇用，與GM分開運營」。

訴訟稱，舊金山市府告訴GM，該公司在計算整體薪資稅時，必須將Cruise的薪資計算在內。GM在訴狀中稱，這樣做「違反了（加州）『政府法典』（Government Code），因為一個獨立業務單位的員工活動，並不能、也不可能公平地反映一個獨立業務單位的活動。」

舊金山 GM 自駕車

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