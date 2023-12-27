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李善均輕生 歐美媒體頭版報導「奧斯卡獎男星離世」

洛斯阿圖聖誕大火 燒毀舞蹈學校

編譯組╱綜合報導

根據聖他克拉拉縣消防局，洛斯阿圖一座兩層樓的購物中心聖誕節凌晨爆發一場三級大火，消防局共出動三次救火車隊進行搶救。大火來勢洶洶，焚毀許多購物中心內建築。

警消人員表示，聖縣消防局於聖誕節凌晨4時50分接獲火災通報，隨即派出大批救火員前往搶救，及時防止災區蔓延到附近民宅，聖縣救火員於當天上午11時將火勢控制住。

聖縣消防局副局長優斯特(Matt Yost)表示，這次火災沒有造成任何傷亡，警消人員正進一步調查火災爆發原因。優斯特指出，由於建築屋頂倒塌，警方目前封閉災區現場，不准一般民眾進入。

火災事故地點位於洛斯阿圖的國王大道(El Camino Real) ，受到災情影響，災區附近的國王大道暫時封閉一條車道。

日裔人士珠代(Raul Tamayo)於出事購物中心開設柔道館。他說，2022年11月起即在洛斯阿圖營業，上周還在道館與柔道學生舉辦慶祝佳節聚餐。珠代接受電話訪問時悵然說道，現在大火把辛苦創辦的柔道俱樂部一舉燒光。

大火爆發後，珠代走出居家，一邊觀看遙遠的災區灰煙，一邊說道：「實在難以令人置信。」

波怡松納德(Leyle Boissonnade)2012年起即在災區創辦灣區舞蹈學校 (the BayArea Dance School) 。她說，火災爆發後讀報，發現她辛苦創辦的舞蹈學校已被大火吞沒，感到無比震驚。

她聖誕節當天接受電話訪問時，一度泣不成聲。她說，許多學生在此地打下舞蹈基礎，建立其職業生涯。」

珠代說，這座兩層樓的購物中心是洛斯阿圖社區的重要聚會場所。中心內有柔道館、兒童中文圖書館等等。他現在計畫尋找一個臨時地點，繼續在社區教導柔道。他強調，如果災區重建，他計畫重返舊地，重建道館，繼續其柔道教學。

聖誕節 日裔 灣區

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