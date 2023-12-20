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營養不良、頭遭重擊… 聖荷西華裔2月大嬰兒死亡 列謀殺

編譯組／綜合報導

聖荷西警方19日宣布，兩個月大的嬰兒鄭查理(音譯，Charles Zheng)今年4月間喪生原因為營養極度不良，頭部遭重擊嚴重受傷。根據該嬰兒死亡跡象，警方將全案列為謀殺事件，進一步深入調查。

截至目前為止，聖荷西警方尚未逮捕任何嫌犯。聖他克拉拉縣官員表示，鄭查理喪生前，沒有接受聖縣家庭與兒童服務局(the Department of Family and Child Services)任何服務協助，其家人亦沒有對該局提出服務輔導要求。

根據聖他克拉拉縣處理兒童死亡規程，聖荷西警方今年4月4日接獲醫院通報，前往這家醫院調查鄭查理之死。警方表示，辦理謀殺案警探按照基本規程，約談死者雙親，同時收集證據。

然而該嬰兒死因直至12月8日才正式對外公布。聖他克拉拉縣驗屍官12月8日完成驗屍與死因調查，結論為，死者頭部遭重擊受傷，營養嚴重不良，身體嚴重脫水。跡象顯示，鄭查理生前沒得到適當照顧，且遭受嚴重虐待。

聖縣驗屍官公布鄭查理死因時，指出該兒童死因爲謀殺所致。聖荷西警方表示，目前正深入調查全案，沒有公布其他相關細節。

聖他克拉拉縣家庭與兒童服務局(the Department of Family and Child Services)拒絕公布細節，僅稱死者於其聖荷西Thornton Way住所過世，當時該嬰兒父母與他在一起。聖縣家庭與兒童服務局目前配合警方進行調查工作。

一名聖縣發言人指出，死者家屬過去並沒有申請兒童福利，唯一要求聖縣家庭與兒童服務局服務的一次，即是嬰兒過世時。

聖荷西警方指出，鄭查理之死為聖荷西今年第34宗謀殺案。警方呼籲，知情人士利用電話408-277-5283與聖荷西警局謀殺辦案小組服務，或電郵給布羅克警探(Detective Sgt. John Van Den Broeck at [email protected])，或與矽谷犯罪終結者聯絡(Silicon Valley Crime Stoppers，電話408-947-7867，電郵svcrimestoppers.org)。

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