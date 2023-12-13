安樂居白幹榮 剖析中西醫如何治療痛症及糖尿病

白幹榮表示，中西醫都很看重生活方式，尤其現在西醫開始提倡睡眠充足，中醫自古也強調睡眠的重要性。（記者王子涵／翻攝）

曾接受中醫理論學習和西醫研究的安樂居助理醫療總監白幹榮醫師，分享了如何用中西醫理念治療痛症及糖尿病，提高治療效果。另外，白幹榮醫師還介紹了許多長者感興趣的療法，包括針灸、食療、陰陽平衡、氣血運行等話題。

白幹榮表示，中西醫都很看重生活方式，尤其現在西醫開始提倡睡眠充足，中醫自古也強調睡眠的重要性。 根據不同年齡和體質，八小時睡眠是通行的標準。西醫強調深度睡眠、是否有多夢現象、新陳代謝等，反觀中醫是注重陰陽平衡。

提到中西醫最大的不同，白幹榮以治療痛症和糖尿病為例。「多數西醫診斷，除了細菌和病毒，病因大多很簡單。如果是細菌，就用抗生素解決，譬如糖尿病或高血壓 是否超出指標，這來自於大量臨床數據的平均值。超過即就有病，沒超過就健康。總而言之，西醫依賴指標。」白幹榮說。

「中醫更加宏觀，陰陽和萬物生，陰陽不和就萬病開始。睡眠缺乏導致陽多陰少，陰虛導致頭髮、皮膚乾澀。」白幹榮說，「陰陽是互助的，在中醫中所有病都是通過調理陰陽的平衡解釋，通過針灸、推拿、食藥重新達到平衡。」

在中醫的記載中沒有糖尿病一詞。最相近的為消渴，以現代醫學解釋，便是身體新陳代謝無法吸收多餘的糖分，細胞無法吸收人就會變瘦，所以稱之為消渴。西方人大多是因為吃糖過多，導致胰島素分泌紊亂導致二型糖尿病。而一部分亞裔 患者，身形很瘦依然得糖尿病。

白幹榮表示，如果患者偏瘦，中醫會把脈，望聞問切，斷症通常為陰虛，所以就需要滋陰，如加強睡眠、補氣、祛濕。如果患者偏胖，經常沒有力氣，就說有氣虛和濕重。

白幹榮提到，中西醫如果配合得好，可以將各自的優點最大化。但因早年監管不力，中藥藥材有作假或種植土壤被污染等，造成吃中藥反而適得其反的效果，找到藥質高的藥材和口碑好的中醫診所至關重要。

長者目前面臨最普遍的痛症大多是由氣血虛導致，保持氣血旺盛的方式包括鍛煉、步行、練太極，幫助氣血運行，順應自然。針灸刺激穴位，令氣運行，也是同樣的道理。

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