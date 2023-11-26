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「韓裔帥哥叫我投資比特幣 損失3萬」 律師分享騙局

記者劉先進／舊金山報導
韓裔亞特蘭大律師李鍾元分享常見投資騙局的案例。（記者劉先進／翻攝）
韓裔亞特蘭大律師李鍾元分享常見投資騙局的案例。（記者劉先進／翻攝）

在少數族裔媒體和聯邦貿易委員會的會議上，韓裔媒體資深記者兼編輯、亞特蘭大律師李鍾元（Jongwon Lee）表示，曾有韓裔民眾被朋友以投資比特幣等數字貨幣的理由，騙走3萬元。這位朋友長相帥氣，穿著奢華上檔次，更重要的是說韓語，值得信賴。最終經過報告後，詐騙犯被逮捕、目前在亞特蘭大審判中。

李鍾元表示，曾有韓裔民眾所謂熟悉的朋友騙走3萬元。這位韓裔在韓國教堂和其他社交群體認識一個朋友。兩人感情頗深，朋友鼓吹說，投資某加密數字貨幣、AI技術等可以賺大錢。韓裔深信不疑，開始投資。因為朋友長相帥氣，穿著奢華，更重要的是說韓語，值得信賴。投入資金後一兩年，韓裔發現，這位朋友消失得無影無蹤，存了30多年的養老金也被捲走，自己成為一個詐騙受害者。

他害怕地報告這個詐騙，一來有語言障礙，二來覺得很羞恥。李鍾元表示：「這位韓裔會擔心，該和哪個政府機構的人員內報告，如何解釋發生的事情？自己說的英語不流暢，政府工作人員會因為語言問題或韓裔身分，相信我說的話嗎？」

李鍾元說，最終這位受害者向警方報告，得以將騙子緝拿歸案，目前案件還在亞特蘭大審判中，且法官要求大筆保釋金才能暫時釋放。他表示，很開心FTC擴大語言服務功能，能讓韓裔或其他族裔用母語報告詐騙。「這些語言通道，能讓受害者擺脫恐懼和羞恥感，提高自信，讓受害者覺得，他們並非單打獨鬥，有人在傾聽解決問題。」

韓裔 詐騙 亞特蘭大

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