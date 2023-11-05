「沒有任何戲曲像京劇好看」名家魏海敏柏加大演講反響熱烈

台灣知名京劇表演藝術家魏海敏到柏克萊加大舉辦講座演示會，觀眾反響熱烈。（記者劉先進 ／攝影）

京劇 梅派傳人、台灣知名京劇演員魏海敏應亞洲文化協會（ACC）之邀，在美國16所知名高校展開講座演示會。日前來到柏克萊加大 演講「她和她們–戲曲 在當代之姿」（Wei Hai Min and Her Personae: Jingju in Our Time），是20年來首次在該校有類似講座。她接受本報專訪時自信滿滿地說，經過200多年藝術家的創造沉澱，沒有任何戲曲像京劇一樣好看，但京劇要吸引年輕人，需要創新，用時代語言表演出真情實感。

魏海敏1986年與吳興國共同嘗試將莎士比亞四大悲劇之一「馬克白」改編為新京劇「慾望城國」，名震四海；她在1991年前往北京拜梅蘭芳幼子梅葆玖為師，深得梅派真傳；後來將希臘悲劇「Medea」改為「樓蘭女」，自編自唱，配以西域民族樂曲、西藏梵唄與現代音樂取代京劇的鑼鼓配樂。

柏克萊加大中國研究中心全程協助此次演講。魏海敏還參觀學校東亞圖書館，驚歎於古代戲曲館藏。1920年代，梅蘭芳到舊金山演出，中華大戲院在1930年出版其訪美小冊子，圖書館有絕版收藏，魏海敏頗為欣喜。

魏海敏在演講中介紹京劇流派，表演「樓蘭女」的特色唱腔，現場聽眾踴躍互動，反響熱烈。她說，台灣土壤特殊，經過1980年代解嚴、經濟起飛，社會進步自由，創作擺脫束縛，民間藝文團體如雨後春筍一般冒出，「出來很多奇怪的劇本。」當時，當代傳奇劇場創辦人吳興國，到國外演出受到文化衝擊，希望做出戲劇改編，引用莎士比亞的劇本，於是找到魏海敏出演敖叔征夫人。「我一開始有點怕，一直在思考怎麼扮演壞女人角色。」

台灣知名京劇表演藝術家魏海敏到柏克萊加大舉辦講座演示會，觀眾反響熱烈。（記者劉先進 ／攝影）

經過重新認知，魏海敏意識到傳統戲劇模仿多，不太會創造角色，這次有機會創造角色，表演形式不一樣。「自己有了創新，再回頭看老戲劇，才感悟到，先輩創造難度之高。」

魏海敏認為，傳統和創新是一體兩面，演員均要涉獵。如果她演梅派京劇，原汁原味，味道醇正。「但傳統戲曲演員不能只靠這些，生於這個時代，要用時代的語言表演，用真情實感吸引年輕人。」傳統戲劇沒有好壞之分，關鍵是能否表演好。「王寶釧苦守寒窯十八年。見到丈夫，表情是什麼樣子？如果表演能打動人，有了時代女性的情感流露，觀眾不會覺得是老掉牙的曲目。我扮演的王寶釧，從人物角色出發，不是程式化表演。」

魏海敏的代表作「金鎖記」改編自張愛玲小說。劇中的惡女曹七巧本來心靈手巧，但後來貪婪狠毒。她在表演中探索，曹七巧如何從一個青春熱情的女性，變成一個變態扭曲的老太婆。「我希望角色立體，有人物內在剖析和探索。」

台灣知名京劇表演藝術家魏海敏到柏克萊加大舉辦講座演示會，觀眾反響熱烈。（記者劉先進 ／攝影）

最讓她深刻的一場戲是，曹七巧為女兒裹小腳，但女兒已十幾歲，腳骨堅硬。曹七巧活生生用煙桿打碎腳骨。「類似橋段，傳統戲劇不會出現。」有觀眾曾連續兩次寫信說，中場結束，不忍看下半場，憤而離席。也有觀眾說，很喜歡這場戲，認為她表演傳神，精準表達人失心瘋、精神恍惚的狀態。

魏海敏說，雖然戲曲小眾，卻不擔心未來，她從1995年開始演講，推廣京劇。她的表演，年輕觀眾佔80%，「年輕人比我們這個年代的人聰明。京劇太好了。年輕人會發現，到劇場去看戲，淨化人生，比手機、電動玩具好看多了。」