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無車倡導者：舊金山低估交通死亡人數

編譯組／綜合報導
倡議者聲稱，SFMTA嚴重低估交通死亡人數。（美聯社）
倡議者聲稱，SFMTA嚴重低估交通死亡人數。（美聯社）

舊金山致力於完全消除交通死亡事故之際，一位無車（car-free）倡導者聲稱，在過去十年中，舊金山市府大大低估了道路上的死亡人數。

蘭德克（Stacey Randecker）是一位多年的交通倡導者，她在日前指出，舊金山市交通局（the San Francisco Municipal Transportation Agency，SFMTA）的數據只占2014年以來全市交通死亡總數的65%。舊金山市在2014年通過了「舊金山零傷亡願景」（Vision Zero SF）政策，旨在到2024年徹底消除交通死亡事故。

蘭德克說，她花了幾個小時 「煞費苦心 」地統計舊金山交通局和其他來源（包括加州公路巡警和舊金山消防局）報告的交通死亡事故，發現自2014年以來，至少有432起交通事故死亡，而不是SFMTA上周統計的278起。去年，SFMTA報告的交通死亡人數為39人，是「零願景 」實施以來死亡人數最多的一年。蘭德克說，實際總數應該是57人。

當被問及蘭德克的調查結果時，SFMTA請舊金山公共衛生局（San Francisco Department of Public Health，DPH）發表評論，該局領導著舊金山市對交通死亡事故的審查。公共衛生局沒有證實蘭德克的數據，而是指出其在線「零傷亡願景」數據庫。

SFMTA對交通死亡事故的定義是：任何在車輛（汽車、摩托車、輕便摩托車、公共汽車和火車）內或車外因交通事故死亡、在公共道路上死亡或在30天內因市內事故受傷而死亡的人。

有些交通死亡事故雖發生在市區範圍內，但SFMTA沒有將其包括在內，蘭德克則將其包括在內，這包括發生在私人領地、Muni或BART基礎設施地下、屬於聯邦領地的Presidio以及高速公路上的事故。

蘭德克說，她認為在SFMTA的總數中，應該包括在市內發生的每一起死亡事件。

蘭德克說，她找不到一個共同的趨勢來解釋哪些案例她計算在內，而哪些案例SFMTA沒有計算在內。她在社交媒體上提到了幾個未報告的案例，包括被出租車司機撞死的Seanna Canavan和2016年被旅遊巴士撞死的Pieter Roell。但她表示，SFMTA還包括其他被出租車和旅遊巴士撞死的案例。

作為 「零傷亡願景 」倡議的一部分，舊金山市政府為行人和騎自行車者提供了更多保護，包括降低車速限制、增加自行車道和人行橫道，以及限制左轉。

但是，舊金山市仍難以實現到明年交通事故零死亡的宏偉目標。從2020年到2022 年，致命碰撞事故增加了三分之一，儘管在此之前已經連續三年下降。

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