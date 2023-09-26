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韓式飯捲CP值高 超市掀搶購潮

記者孫愛薇╱南灣報導
性價比高的微波即食飯捲，成為居家辦公民眾選擇的方便午餐。（記者孫愛薇╱攝影）
性價比高的微波即食飯捲，成為居家辦公民眾選擇的方便午餐。（記者孫愛薇╱攝影）

通膨高物價下消費者對於採買更為精打細算。作為物美價廉的美式超市Trader Joe's，近期推出冷凍微波食品韓式飯捲（Kimbap），一條飯捲售價3.99元，簡單的微波兩分鐘就可以提供一位成人飽足一餐。以灣區外食一餐都要12元起跳的價格，方便又便宜的飯捲引發門市搶購熱潮。網路上紛紛出現成功購買的照片分享，還有消費者一次購買12份，放在冷凍室中大量囤貨。

居住在灣區的家長Suzi Chao表示：「我覺得Trader Joe's飯捲算好吃！至少小孩買單，微波2分鐘就好很方便。」對於小朋友突然肚子餓，或是大人想吃點餐廳外帶但孩子又不想吃餐點時，Suzi覺得有可以快速熱一下的飯捲非常方便。

同樣也購買的消費者Katalie對於飯捲的價格非常滿意：「在灣區隨便吃一個餐都要15元，Trader Joe's飯捲才3.99元。CP值（性價比）很高而且味道不錯，裡面包的是腐皮，有九小塊，剛好適合食量不算小的大人的份量。」

目前部分天數需要居家辦公的吳先生表示，由於中午休息時間很短，在家辦公的時候，自己煮中餐時間常常來不及如果每天都叫外送，費用高昂。所以就改買微波就可以立即食用的餐盒搭配。這款飯捲方便價格又好，一次就掃貨了十份囤著吃。

在韓式超市裡的類似的手作韓式飯捲價格要6.99元起跳，餐廳販售的韓式飯捲則要9元起跳。相較之下Trader Joe's飯捲非常划算。記者實際購買Trader Joe's飯捲試吃，覺得口味適中，主要是方便性與價格定價低廉大勝。

網路上還有消費者開發出添加肉鬆、醃漬黃蘿蔔、沾泰式甜辣醬、日式壽司嫩薑片等調味方式，還有用煎飯捲的方式讓口感帶一點焦脆，讓這款飯捲擁有更多種的吃法。

目前消費者仍能在部分門市購買到這款韓式飯捲。對於飯捲已經販售完畢的門市，Trader Joe's店員表示，下一批到貨為10月底或11月到貨，尚未購買到的消費者需要再等等。

一份飯捲內有9小塊，連同包裝開一個小孔微波兩分鐘，就可以輕鬆上桌。（記者孫愛薇╱...
一份飯捲內有9小塊，連同包裝開一個小孔微波兩分鐘，就可以輕鬆上桌。（記者孫愛薇╱攝影）

Trader Joe's 灣區 醃漬

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