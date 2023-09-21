密爾比達推共乘 比Uber便宜

密爾比達為當地居民提供了比Uber便宜得多的獨家共享出行服務。（Getty Images）

南灣密爾比達 市為當地居民提供了比Uber便宜得多的獨家共享出行服務，但知道這項服務的人並不多。

「簡便機動可靠通勤」（Simple Mobile Access to Reliable Transit, SMART）計畫是一項城市共享出行服務，由六輛汽車組成的車隊以每程最高2.5元的價格為居民提供城市交通服務。密爾比達市議會正在努力維持該項目，因為其大部分資金來自聖他克拉拉谷交通局 VTA 的撥款和州政府的資金，而這些資金可能會枯竭。

共乘方案每月僅能獲得約2000元的收入，截至去年，該方案的運營依靠的是VTA 通過措施 B（Measure B） 提供的100多萬元撥款、開發商繳納的20萬元以及城市資本改善方案（Capital Improvement Program）提供的7萬1千元。該方案將在大約四個月後耗盡資金，但經過成功遊說，市政府又從州政府獲得了160 萬元的注資。這些資金和剩餘的 VTA 資金將使該方案持續到2025年。

市議員巴巴迪羅（Garry Barbadillo）建議在市內繼續尋找資金來源，這包括可以激勵支持該方案的企業和開發商。

該方案推出時，只有四個樞紐地點：密爾比達市政廳（Milpitas City Hall）、轉運站中心（Transit Center）、Great Mall和VTA Alder站接送乘客。密爾比達市臨時規劃主管李（Jay Lee）告訴「聖荷西 焦點報」（San José Spotlight），用戶總是試圖前往這四個樞紐以外的目的地，這促使該市在２月重新配置了這項服務。現在，它提供個性化的接送和停靠服務，乘客數量正在上升。截至8月份，日均乘客人數從不到5人增至約106人。李說，9月的前兩周乘客人數已經超過了8月。

議員們對此正在研究作進一步的改善，可能會擴大運營時間並在車隊中增加電動車 。共乘方案的運營時間為工作日上午7點至晚上7點。由於該方案由措施B提供資金，因此市政府需要獲得VTA的批准才能增加運營時間。

增加服務將增加運營成本，並將該方案的預計壽命縮短幾個月，除非在2025年之後找到更多資金。但李說，即便如此，票價收入也永遠無法彌補運營成本。

「即使乘客數量增加到420 人，也無法彌補全部成本，因為票價非常低。我們希望社區能負擔得起，但我們會在未來考慮票價問題，」李告訴「焦點報」。「我們必須在可負擔性和可及性之間取得平衡，同時也要讓這項服務具有可持續性。」