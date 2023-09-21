我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非武官之子與侯友宜相見歡 陳進興兒也在美國重生

26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

密爾比達推共乘 比Uber便宜

編譯組／密爾比達綜合電
密爾比達為當地居民提供了比Uber便宜得多的獨家共享出行服務。（Getty Images）
密爾比達為當地居民提供了比Uber便宜得多的獨家共享出行服務。（Getty Images）

南灣密爾比達市為當地居民提供了比Uber便宜得多的獨家共享出行服務，但知道這項服務的人並不多。

「簡便機動可靠通勤」（Simple Mobile Access to Reliable Transit, SMART）計畫是一項城市共享出行服務，由六輛汽車組成的車隊以每程最高2.5元的價格為居民提供城市交通服務。密爾比達市議會正在努力維持該項目，因為其大部分資金來自聖他克拉拉谷交通局 VTA 的撥款和州政府的資金，而這些資金可能會枯竭。

共乘方案每月僅能獲得約2000元的收入，截至去年，該方案的運營依靠的是VTA 通過措施 B（Measure B） 提供的100多萬元撥款、開發商繳納的20萬元以及城市資本改善方案（Capital Improvement Program）提供的7萬1千元。該方案將在大約四個月後耗盡資金，但經過成功遊說，市政府又從州政府獲得了160 萬元的注資。這些資金和剩餘的 VTA 資金將使該方案持續到2025年。

市議員巴巴迪羅（Garry Barbadillo）建議在市內繼續尋找資金來源，這包括可以激勵支持該方案的企業和開發商。

該方案推出時，只有四個樞紐地點：密爾比達市政廳（Milpitas City Hall）、轉運站中心（Transit Center）、Great Mall和VTA Alder站接送乘客。密爾比達市臨時規劃主管李（Jay Lee）告訴「聖荷西焦點報」（San José Spotlight），用戶總是試圖前往這四個樞紐以外的目的地，這促使該市在２月重新配置了這項服務。現在，它提供個性化的接送和停靠服務，乘客數量正在上升。截至8月份，日均乘客人數從不到5人增至約106人。李說，9月的前兩周乘客人數已經超過了8月。

議員們對此正在研究作進一步的改善，可能會擴大運營時間並在車隊中增加電動車。共乘方案的運營時間為工作日上午7點至晚上7點。由於該方案由措施B提供資金，因此市政府需要獲得VTA的批准才能增加運營時間。

增加服務將增加運營成本，並將該方案的預計壽命縮短幾個月，除非在2025年之後找到更多資金。但李說，即便如此，票價收入也永遠無法彌補運營成本。

「即使乘客數量增加到420 人，也無法彌補全部成本，因為票價非常低。我們希望社區能負擔得起，但我們會在未來考慮票價問題，」李告訴「焦點報」。「我們必須在可負擔性和可及性之間取得平衡，同時也要讓這項服務具有可持續性。」

密爾比達 電動車 聖荷西

上一則

移民學校的教育使命

下一則

民進黨37周年 立委候選人吳崢訪矽谷

延伸閱讀

步恒大集團後塵 融創中國也在美聲請破產保護

步恒大集團後塵 融創中國也在美聲請破產保護
9檔境內債約20億美元展期 碧桂園償債鬆口氣

9檔境內債約20億美元展期 碧桂園償債鬆口氣
碧桂園拆「債」彈差一步 僅剩1債券未通過展期

碧桂園拆「債」彈差一步 僅剩1債券未通過展期
Uber司機

Uber司機
22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

22歲Netflix工程師下班搭上Uber失蹤 屍體尋獲 死因曝光

熱門新聞

顧客正在旅行社現場交流。（記者劉先進 ／攝影）

華人抗議旅行社費用過高且扣護照 旅行社回：並未扣押

2023-09-15 21:15
加州房價中位數創15個月新高，市場上房屋持續短缺，是房價升溫的原因。(Getty Images)

加州房價創新高 聖馬刁中位數195萬最貴 聖地牙哥破百萬

2023-09-19 00:48
灣區各縣市房租普遍下跌，且今年8月出現近年來最大跌幅。（Getty Images）

灣區8月房租見27個月來最大跌幅 金山都會區降4.3%

2023-09-18 13:42
國民黨總統候選人侯友宜20日抵達舊金山灣區，下機後直奔「矽谷高科技論壇」，與90位矽谷科技業、商會、企業主碰面。（記者葛歆睿╱攝影）

侯友宜造訪矽谷高科技論壇 百億美元科技業、企業主出席

2023-09-20 18:05
台灣日本航班的星宇航空商務艙座位，甚至提供有日式串燒選項。（受訪者提供）

星宇航空舊金山航線 9月12日開賣 12月首航

2023-09-11 19:30
新新冠疫苗灣區開打，連鎖藥房和診所提供接種服務。（美聯社）

聯邦已授權 COVID新疫苗 灣區獲准開打

2023-09-15 02:20

超人氣

更多 >
中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟

中國16歲讀博士神童 如今躺平靠父母接濟
芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡

芝郊區滅門案 2大人2童3狗全遭槍殺 兇嫌逃逸車禍身亡
德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危

德州6歲華裔男童遭惡鄰白人男子球棍猛擊 生命垂危
揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU
李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解