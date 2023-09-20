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金山華埠聚光燈 6商戶上網售賣月餅、珍品等產品

記者劉先進／舊金山報導
舊金山華埠聚光燈活動，將有六家商戶在購物網頁上，推出華埠獨特的美味烘焙食品和精美珍品。（記者劉先進／攝影）
舊金山華埠聚光燈活動，將有六家商戶在購物網頁上，推出華埠獨特的美味烘焙食品和精美珍品。（記者劉先進／攝影）

舊金山華埠聚光燈（Spotlight Chinatown）活動18日舉行記者會，宣布邀請六家商戶在專門的購物網頁上，推出華埠獨特的美味烘焙食品和精美珍品，鼓勵民眾來華埠參觀和購物。永興餅家東主陳琳說，首次參與，希望帶動店鋪銷售，「我有限量版的九宮格月餅，只賣十盒，每盒有九個口味的月餅，快來試試。」

舊金山華協中心與市府經濟及勞動力發展辦公室(OEWD)合辦華埠聚光燈活動。市府經濟及勞動力發展辦公室項目經理方瀅、華協中心副主任孔詩詠、華埠商人協會雷碧珍、中華總商會主席黎偉傑、舊金山中華文化中心行政總裁梁凱欣、北京商業城代表楊鳳儀等也出席記者會。

六個參加活動的商戶包括，永興餅家、幸福餅家、台山風味餐廳、北京商業城、晶瑩玉器水晶工藝行和閩藝。台山風味餐廳設計了手工月餅禮盒，裡面有蓮蓉月餅和紫薯月餅。新開業的北京商業城售賣漂亮的竹扇。閩藝的古江南風格油紙傘。傘骨為竹，代表長壽，寓意節節高升。傘形為圓，寓意美滿、平安、團圓。晶瑩玉器水晶工藝行的喜慶燈籠，高懸耀吉祥。

顧客可以在9月21日星期四中午12時之前登錄華埠聚光燈網站(https://www.spotlightchinatown.com/2023midautumn-festival)，訂購喜歡的產品，即可於9月23日早上10時到11時到華埠親身取貨。

北京商業城代表楊鳳儀說，中秋節來臨，預計很多人購買一些應節的小燈籠和漢服。陳琳說，很開心參加這次的活動，也謝謝政府部門和華協中心熱心幫助商戶。這是他首次參加中秋節的聚光燈活動，特別配置的九宮格月餅，寓意好運連連。

舊金山華埠聚光燈活動，將有六家商戶在購物網頁上，推出華埠獨特的美味烘焙食品和精美...
舊金山華埠聚光燈活動，將有六家商戶在購物網頁上，推出華埠獨特的美味烘焙食品和精美珍品。（記者劉先進／攝影）

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