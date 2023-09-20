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華埠商戶聯會擴至日落區 盼複製夜市模式到更多街區

記者王子涵／舊金山報導
華埠商戶聯會宣布擴展至日落區，聯結全市華人小商業。（邵旗謙提供）
華埠商戶聯會宣布擴展至日落區，聯結全市華人小商業。（邵旗謙提供）

舊金山華埠商戶聯會近日宣布擴展到日落區，成立舊金山日落區商戶聯會，以加強與全市各商區華人商戶的聯繫。聯會會長邵旗謙透露，已有30個新會員加入，日落區之後的下一目標將是列治文區。

邵旗謙表示，日落區的商戶需要團結起來共同發聲，讓主流社會和政府聽到華裔商家的聲音。商戶聯會從華埠擴展至日落區，目的就是幫助更多華人商戶，加強在市府中的聲音。

此項擴張行動得到舊金山市議員殷嘉立（Joel Engardio）、市議員陳詩敏（Connie Chan）、助理警長拉薩（David Lazar）、警局指揮官吳俊偉（Julian Ng）、日落區警局分局長Brien Hoo、交通局委員蘇勵妍（Lydia So）等人支持。

邵旗謙表示，日落區與華埠的經商環境不同。日落區主要商區，包括Taraval街、Irving街以及列治文區的Geary街；這些街道比華埠的空間更加寬闊，位置也較為分散。「華人小商業需要互相幫助才能生存，這不僅僅局限於華埠。」邵旗謙說，「商戶聯會的目標是構架起華埠與全市華人小商業的橋梁，而不是孤立他們。」

近日，日落區夜市（Sunset Night Market）活動大獲成功，數萬民眾來到Irving街品嘗美食、享受音樂表演。許多商家表示，已有數年沒有看到如此熱鬧的景象了。

邵旗謙向日落區市議員殷嘉立建議，希望將日落區夜市的成功複製到更多商區。「日落區夜市開放的街區並不長，但由於街道寬闊，活動豐富，人流量相比華埠街會更加密集。」

邵旗謙表示，華埠可供舉辦街會的區域只有都板街（Grant Avenue）。但在城市西面，包括Taraval街、Geary街、Clement街都具有舉辦夜市或街會的能力，「而且還可以做得更好。」

陳詩敏說：「今日最主要能夠看到，當華人社區團結一致時，能夠達到怎樣的成就。我要感謝邵旗謙能夠將商戶聯會帶到日落區，他也答應我，日後會來到列治文區。」

華埠商戶聯會宣布擴展至日落區，聯結全市華人小商業。（邵旗謙提供）
華埠商戶聯會宣布擴展至日落區，聯結全市華人小商業。（邵旗謙提供）

華埠 華人 舊金山

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