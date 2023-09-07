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台灣畫家陳菊美個展 9日開幕

記者葛歆睿 / 南灣報導

台灣畫家陳菊美（May Shei）將於9月9日（星期六）下午2時至4時，於聖他克拉拉市的錐頓美術館溫布頓廳（Triton Museum of Art-Warburton Gallery）舉行「風華正茂-陳菊美的水墨世界」（Spirit In Bloom - May Shei’s Ink and Watercolor Worlds）個展開幕茶會。

此次展出共計72件作品，內容廣泛兼容，其中包括工筆人物花鳥、書法藝術、嶺南畫派山水及大寫意花鳥、傳統及現代工筆及大寫意潑墨山水，畫作富含深遠的文化寓意、設計色及黑白兼具。

陳菊美堅信藝術對世界和平的重要性，多年篳路藍縷努力耕耘，和夫婿攜帶作品遠赴巴黎沙龍展、台灣、日本、香港、上海、吉林、北京等個展或藝術博覽會。疫情期間，除了遠距高級水墨教學之外，積極參加舊金山女藝術家聯盟、舊金山亞洲月展及舊金山加州大學邀請個展、和錐頓美術館邀請個展。

非營利錐頓美術館藝術總監梅特卡夫（Preston Metcalf）及舘長卡蘭塔（Vanessa Callanta）指出，美術系科班出身的陳菊美，作品兼具傳統基本功及現代畫構思，駕馭形象、色彩的能力遊刃有餘地表現於各個構圖之中。

現任顧問的前館長里維拉（George Rivera）在賀文中提到，溫布頓畫廊是美術館中最大的藝術空間，少有創作者可以被選中在此展出。陳菊美是少數能夠掌控這個讓人膽怯的超大空間，並保持自己獨特的風格的藝術家。而任何藝術博物館的個展，都是對藝術家的卓越性、影響力、一致性的認可，對此，陳菊美是當之無愧的。

館方教育部門負責人馬蒂（Giorgiani Mathey）表示，設計搭配此次水墨個展，還將在10月14日（星期六）下午1時至4時於溫布頓畫廊中舉辦水墨研習營。他指出，這是少有的機會在美術館最大廳中授課，屆時陳菊美將分享、教授水墨之美及指導創作。

展出時間9月9日至12月30日，周二至周日，上午11時至下午4時30分，免費參觀及停車。錐頓美術館地址：1505 Warburton Ave. Santa Clara, CA95050，電話： 4082473754。

畫展訊息請訪問以下連接：www.tritonmuseum.org/upcoming-exhibition/spirit-in-bloom%3A-may-shei's-ink-and-watercolor-worlds。

陳菊美10月14日水墨畫研習營請訪問以下連接：www.tritonmuseum.org/courses/chinese-watercolor-painting-workshop-with-may-shei。

美術館 舊金山 溫布頓

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