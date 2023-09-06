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屋崙華埠巡警、社安隊聯合巡邏 商戶：盼多點警力

記者劉先進／屋崙報導
東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊，與華埠巡警Tony Chang、屋崙華促會、社區大使、獅子會屋崙分會和美國華裔精神健康聯盟成員一行40人，聯合在華埠巡邏。（記者劉先進╱攝影）
東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊，與華埠巡警Tony Chang、屋崙華促會、社區大使、獅子會屋崙分會和美國華裔精神健康聯盟成員一行40人，聯合在華埠巡邏。（記者劉先進╱攝影）

東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊在馬作林率領下，5日與華埠巡警Tony Chang，屋崙華促會執行總監托尼·鄭（Tony Trinh），社區大使、獅子會屋崙分會主席莊錦鎮（Stewart Chen），美國華裔精神健康聯盟（MHACC）成員一行40多人，聯合在華埠巡邏，並探討治安解決之道。華埠商戶阿明說，希望警方更多在華埠巡邏，加強對犯罪的威懾力。

這次也是警方與社安隊的聯合月度巡邏。上午10時30分許，一行人從陳煥瑛公園出發，步行走向華埠中心，沿途和商戶東主、居民打招呼交談。永利國貨公司東主李先生說，近期治安趨於穩定，也謝謝警員和社安隊的辛苦。

屋崙華埠巡警Tony Chang和華埠東主交流。（記者劉先進╱攝影）
屋崙華埠巡警Tony Chang和華埠東主交流。（記者劉先進╱攝影）

永豐參茸海味藥行東主阿明表示，還是希望警方安排人手，在華埠進一步加強巡邏。就在4日晚上，有竊賊試圖在隔壁破門而入，但因為門鎖太堅固，最終失敗。原來，隔壁是一個樓梯通道，可以走上二樓住戶，竊賊將一樓門鎖撬開，在二樓被牢固的鐵柵門鎖擋住，悻悻而逃，也算是住戶的幸運。「居民還是有些擔心。希望警察在這一帶多巡邏，震懾罪犯，讓居民覺得安全。」

屋崙華埠巡警Tony Chang和華埠社安隊一起巡邏。（記者劉先進／攝影）
屋崙華埠巡警Tony Chang和華埠社安隊一起巡邏。（記者劉先進／攝影）

馬作林表示，近一周華埠治安相對平穩，並無嚴重暴力事件發生。8月31日，有一對80多歲的老人從佛利蒙開車來華埠購物。車子停在8街交Alice街，離開一小時後車子被偷。社安隊幫忙報警，警方也快速趕過來詢問筆錄，「通常華埠都是砸玻璃偷東西，偷車相對少見，不知為何鎖車後還被偷？」

另外，9月1日，在Webster街，有非裔男試圖襲擊華人。好在社安隊報警，警方介入，未演成毆鬥事件。該非裔男子在華埠很長時間，有精神疾病，平常社安隊經過，都會揮舞拳頭。可能華人覺得對方有挑釁動作，所以準備還擊，才導致衝突發生。馬作林表示，考慮到晚上華埠巡邏警員減少，華促會也在11時開啟保安巡邏車巡邏。

巡警Tony Chang說，此前屋崙警局有加班費用，預算足夠支撐六個加班警員，但目前因為這筆預算削減，加班警員減少到兩個。華埠區域有一個專職警員，算上他本人，華埠警員目前還有四個。總體上，聯邦機構此前根據屋崙犯罪情況的測算，實際需要1500個警員，但目前只有700個，缺口800個。警員人手不夠，只能不斷加班，這是不得已而為之的辦法。

Tony說，他也在一直鼓勵同事到華埠辦公。因為華埠和華人社區非常支持警員。在華埠，警方看到一些小偷小摸，擾亂社區治安，依法予以逮捕時，社區鼓掌支持。警員的工作被民眾肯定，大家得到正面的反饋。而在某些社區，警方逮人時，有人拍照甚至大喊「為何要逮捕？」

Tony也透過本報提醒，雖然有警員巡邏，民眾也還要仔細留意周邊情況，避免成為犯罪目標。比如華埠商戶下班，尤其是珠寶行東主下班，或從銀行取錢後，駕車回家，快到家時要仔細留意，是否有可疑人士跟蹤。最好在家附近街口連續兜圈，觀察是否有跟蹤，將危險係數降到最低。

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