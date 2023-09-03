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馬世雲選副州長 州府籌款

APAPA媒體部／供稿
參加籌款活動者與馬世雲合影。（APAPA媒體部提供）
參加籌款活動者與馬世雲合影。（APAPA媒體部提供）

日前，亞裔美好政府促進（ASIAN AMERICANS FOR GOOD GOVERNMENT，簡稱AAGG-PAC）與北加州大學醫藥學院的董事長Alvin Cheung共同舉辦的籌款活動舉行，召集加州首府地區的亞裔精英為加州財長馬世雲競選副州長籌款。

今年5月下旬，加州財政部長馬世雲在沙加緬度正式宣布競選2026年的加州副州長。若成功當選，她將成為加州歷史上首位由選舉產生的亞裔副州長，也是第二位當選的女性副州長。馬世雲現年57歲，自2019年以來擔任加州第34任財務長，是該職位上首位有色人種女性和首位女性註冊會計。馬世雲曾於 2015年至2019年擔任加州稅務平衡委員會成員，2006年至 2012 年擔任加州議會成員。在擔任臨時議長之前，她曾擔任加州議會多數黨副主席，並在州預算危機期間創建了聯盟，通過了保護公共教育和環境、擴大醫療保健機會的開創性立法。

在當天活動上，亞太公共事務聯盟創辦人尹集成（C.C. Yin）攜夫人黃春芳（Regina Yin）、APAPA的執行長林彤、北加州大學醫藥學院的董事潘超文博士、副院長馮曉東博士等出席活動。

籌款活動大合影。（APAPA媒體部提供）
籌款活動大合影。（APAPA媒體部提供）

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