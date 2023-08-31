聖縣投數百萬建精神健康中心 助學生紓解心理壓力

聖縣投資建設校園精神健康中心。(聖縣教育辦公室網站）

聖他克拉拉縣即將注資數百萬修建學校精神健康中心 （School Wellness Centers)，幫助學生應對疫情 帶來的精神健康問題。疾控中心的數據顯示，疫情期間，全美12歲至17歲的青少年，因為緊急精神健康問題就醫人數上漲了31%。聖他克拉拉縣「加州 青年危機熱線」的來電數量更上漲了227%。

縣議會計畫通過議案，增資1000萬元用於學校精神健康中心試點項目。基於前期投資的10萬元項目的成功，這次一舉將項目資金擴充百倍，總共達到1100萬，用於18個至24個精神健康中心的興建，以及現有6個試點中心的維護。

聖他克拉拉縣教育辦公室「學校精神健康項目」專欄指出：「學校精神健康中心在校園內提供安全友好的空間，讓學生可以去放鬆解壓。精神健康對於人的整體健康來說至關重要，值得同等力度的關注和支持。」

聖他克拉拉縣教育總監 德萬（Mary Ann Dewan) 說：「精神健康資源的有限，長久以來困擾著本縣的學生和他們的家庭。疫情期間的居家隔離、在線學習和其他非常時期的特殊情況，使得原本有限的資源更加稀缺，導致了更多壓力。」

「學校校園內部對精神健康資源的需求由來已久，疫情更是放大了這一需求。我們要在學生需要的地方給予真正的幫助，」她說，「學校不只是教學機構，還是社區資源的集散地。學校提供餐食，是一個安全溫暖愉悅的空間。在這樣一個學生們每天要待很久的地方，提供精神健康支持是非常有道理的。」

安德魯山高中12年級的學生Tiffany說：「我知道在我們很多人的原生文化中，關注精神健康，甚至廣義上的健康本身，被看作懦弱無能的表現。我知道很多學生在家裡也沒有這樣的資源，他們不習慣去向父母求助。我們每天有八個小時在學校。有這樣一個空間，讓學生隨時可以獲得他們需要的幫助，真好。」

研究表明，學生更願意接受在校園內提供的行為健康服務，比接受校園外的服務要高出10倍到21倍。教育辦公室的數據稱，2022年秋季以來，已經有超過1萬零750名學生使用過校園精神健康中心的服務，其中超過97.8%的學生都表示願意再次訪問這些健康中心。數據統計還顯示，學生訪問健康中心後，負面情緒大幅降低，積極情緒都有所上升。

聖縣教育辦公室目前已經與學校和社區組織合作了18個學校精神健康中心項目。在這些中心裡，學生可以自己選擇各種放鬆活動，或者和健康中心的工作人員交流溝通。最終希望實現全縣每一所學校都建立一個校園精神健康中心。