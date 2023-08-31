我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人金山灣區存支票 1000元不翼而飛 來回溝通5次BOA才願返還

吳磊同班同學 女星宋祖兒遭檢舉逃稅4500萬 恐被封殺

聖縣投數百萬建精神健康中心 助學生紓解心理壓力

記者徐蓓蓓／聖他克拉拉縣報導
聖縣投資建設校園精神健康中心。(聖縣教育辦公室網站）
聖縣投資建設校園精神健康中心。(聖縣教育辦公室網站）

聖他克拉拉縣即將注資數百萬修建學校精神健康中心 （School Wellness Centers)，幫助學生應對疫情帶來的精神健康問題。疾控中心的數據顯示，疫情期間，全美12歲至17歲的青少年，因為緊急精神健康問題就醫人數上漲了31%。聖他克拉拉縣「加州青年危機熱線」的來電數量更上漲了227%。

縣議會計畫通過議案，增資1000萬元用於學校精神健康中心試點項目。基於前期投資的10萬元項目的成功，這次一舉將項目資金擴充百倍，總共達到1100萬，用於18個至24個精神健康中心的興建，以及現有6個試點中心的維護。

聖他克拉拉縣教育辦公室「學校精神健康項目」專欄指出：「學校精神健康中心在校園內提供安全友好的空間，讓學生可以去放鬆解壓。精神健康對於人的整體健康來說至關重要，值得同等力度的關注和支持。」

聖他克拉拉縣教育總監德萬（Mary Ann Dewan) 說：「精神健康資源的有限，長久以來困擾著本縣的學生和他們的家庭。疫情期間的居家隔離、在線學習和其他非常時期的特殊情況，使得原本有限的資源更加稀缺，導致了更多壓力。」

「學校校園內部對精神健康資源的需求由來已久，疫情更是放大了這一需求。我們要在學生需要的地方給予真正的幫助，」她說，「學校不只是教學機構，還是社區資源的集散地。學校提供餐食，是一個安全溫暖愉悅的空間。在這樣一個學生們每天要待很久的地方，提供精神健康支持是非常有道理的。」

安德魯山高中12年級的學生Tiffany說：「我知道在我們很多人的原生文化中，關注精神健康，甚至廣義上的健康本身，被看作懦弱無能的表現。我知道很多學生在家裡也沒有這樣的資源，他們不習慣去向父母求助。我們每天有八個小時在學校。有這樣一個空間，讓學生隨時可以獲得他們需要的幫助，真好。」

研究表明，學生更願意接受在校園內提供的行為健康服務，比接受校園外的服務要高出10倍到21倍。教育辦公室的數據稱，2022年秋季以來，已經有超過1萬零750名學生使用過校園精神健康中心的服務，其中超過97.8%的學生都表示願意再次訪問這些健康中心。數據統計還顯示，學生訪問健康中心後，負面情緒大幅降低，積極情緒都有所上升。

聖縣教育辦公室目前已經與學校和社區組織合作了18個學校精神健康中心項目。在這些中心裡，學生可以自己選擇各種放鬆活動，或者和健康中心的工作人員交流溝通。最終希望實現全縣每一所學校都建立一個校園精神健康中心。

德萬表示，「通過早期干預和提供更多的幫助，校園精神健康中心可以減少需要更深度治療的學生。如果學生真的需要更多的干預，健康中心的工作人員都受過專業訓練，可以有效地幫助學生，同時也不會影響到學生在家安全。」

聖他克拉拉縣教育總監德萬表示，精神健康資源的有限，長久以來困擾著學生和他們的家庭...
聖他克拉拉縣教育總監德萬表示，精神健康資源的有限，長久以來困擾著學生和他們的家庭。(聖縣教育辦公室網站）

教育總監 疫情 加州

上一則

公交預算危機 不能拿開車族開刀

下一則

迦陵合唱團受邀史大紀念教堂開唱

延伸閱讀

聖荷西父子肢體衝突 父慘死 兒入獄

聖荷西父子肢體衝突 父慘死 兒入獄
常被視為蔬菜 CDC說它是最健康的水果

常被視為蔬菜 CDC說它是最健康的水果
聖他克拉拉縣府 3部門搬新址

聖他克拉拉縣府 3部門搬新址
聖他克拉拉縣防野火 AI成救火好搭檔

聖他克拉拉縣防野火 AI成救火好搭檔
華婦命喪布朗士醫院樓梯間 5天才被發現

華婦命喪布朗士醫院樓梯間 5天才被發現

熱門新聞

Baekjeong的烤牛舌。（取自Yelp）

人氣韓式烤肉店進軍灣區 有人願排6小時吃它

2023-08-26 02:18
Cedar Viaduct實際完工的路段。（取自加州高速鐵路管理局網站）

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

2023-08-28 01:28
神秘買家成為蘇拉諾縣最大地主，發出民調詢問居民建構新城市的意願。（Getty Images）

神秘買家購買舊金山灣區大量土地 發起建構新城市民調

2023-08-22 23:50
新冠疫情以來，逃離灣區逐漸成為日常話題。(Getty Images)

搬離灣區 不少人選擇南加落腳

2023-08-29 15:05
屋崙碼頭船隻近幾周來頻頻傳出遭到盜竊，居民和船主形容竊賊為「海盜」。（Getty Images）

無政府？屋崙碼頭「海盜」橫行 僅一名警員執法

2023-08-29 16:08
根據舊金山市府公布的數據，舊金山加班費領得最多的前三名公務員，都是縣警局警員。（Getty Images）

金山副警長6年加班費達220萬元 平均每周工作95小時

2023-08-24 02:18

超人氣

更多 >
95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺
理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品

理財達人：好市多真能幫你省錢 是這9種大份量日用品
北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」

北卡槍案／死者嚴資杰曾說研究生有心理問題「希望對方盡快畢業」
留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警
網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出

網瘋傳「好聲音」暫停播出原因 2大咖導師堅持退出