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APAPA實習生暑期營 結業

記者葛歆睿／聯合市報導
APAPA大佛利蒙分會8月26日在聯合城舉行2023年暑期學生實習營結業典禮。多名民選官員、學區委員、和僑界代表到場，與學生和家長們共同慶祝實習計畫完成。（記者葛歆睿／攝影）
APAPA大佛利蒙分會8月26日在聯合城舉行2023年暑期學生實習營結業典禮。多名民選官員、學區委員、和僑界代表到場，與學生和家長們共同慶祝實習計畫完成。（記者葛歆睿／攝影）

亞太裔公共事務聯盟大佛利蒙分會（APAPA-Greater Fremont Chapter）日前在聯合城（Union City）舉行2023年暑期學生實習營結業典禮。多名民選官員、學區委員、僑界代表到場，與學生和家長們共同慶祝實習計畫完成，鼓勵年輕一代參與公共事務，成為未來的領導者。

成立於2001年的APAPA是無黨派非營利組織，旨在透過加強領導力和公民參與推動亞太裔社區的政治發展。APAPA在全國設有40多個分會，大佛利蒙分會涵蓋佛利蒙、聯合市、紐華克（Newark）、聖荷西和密爾比達(Milpita）等城市。

APAPA暑期實習營項目，每年都會選拔優秀的高中生，安排到不同的政府機構、官員辦公室，完成至少100小時的實習服務，學習了解各部門的運作。今年21名學生從申請項目的50多人中脫穎而出，分別在加州眾議員羅達倫（Evan Low）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee）、阿拉米達縣估值官羅峰（Phong La）、阿拉米達縣議員豪伯特（David Haubert）、庫比蒂諾市市長魏虹（Hung Wei）、薩拉度加市副市長趙嬿（Yan Zhao）、佛利蒙市議員邵陽（Yang Shao）、黃潔宜（Teresa Keng）、薩爾萬（Raj Salwan）、佛利蒙聯合學區副主席YaJing Zhang的辦公室，以及尹集憲的中國貿易委員會和APAPA大佛利蒙分會，進行為期兩個月的實習。

尹集憲在演講中表示，實習生獲得了許多立法者和公職人員在其辦公室接待的真實工作經驗...
尹集憲在演講中表示，實習生獲得了許多立法者和公職人員在其辦公室接待的真實工作經驗。（記者葛歆睿／攝影）

APAPA全國主席尹集憲（Henry Yin）在26日結業典禮演講中表示，實習生獲得了許多立法者和公職人員在其辦公室接待的真實工作經驗。 他們還在團結反對仇恨運動、選民、外展工作和K-12教育亞太裔歷史倡議中發揮關鍵作用，為社區服務。「今天不是一個學期的結束，而是新旅程的開始。」

佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）在演講中鼓勵結業生勇敢發聲，讓聲音和所關切的問題被聽到：「因為如果你不講述你的故事，別人不會替你講。」她希望像APAPA這樣的組織，能夠幫助亞太裔社區放大和提高聲音。

高敘加在演講中鼓勵結業生勇敢發聲，讓聲音和所關切的問題被聽到。（記者葛歆睿／攝影...
高敘加在演講中鼓勵結業生勇敢發聲，讓聲音和所關切的問題被聽到。（記者葛歆睿／攝影）

典禮在APAPA副主席、佛利蒙市議員邵陽的主持下進行。APAPA大佛利蒙分會主席邱佩芝（Peggy Chiou）、實習協調人Chunchi Ma、市議員黃潔宜、聯合市市議員王耀明（Jeff Wang）、紐華克市長漢農（Michael K. Hannon）、薩拉度加副市長趙嬿等紛紛致辭。結業生代表也分享了他們的實習感言和經驗。

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