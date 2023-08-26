聖荷西動物園瀕危珍稀紅領狐猴幼崽 等你來命名

圖為紅領狐猴幼崽。（記者徐蓓蓓／攝影）

聖荷西動物園 Happy Hollow Park & Zoo在今年5月迎來兩隻瀕危珍稀紅領狐猴幼崽。現邀請社會各界人士投票 決定幼崽的姓名。動物園方面已經遴選出六個候選名字，全部是狐猴原生地馬達加斯加土著語言馬拉加西語的名字。分別是Záza (意為「孩子」)，Fiti (意為「愛」)，Fiaro (意為「庇佑」)，Maharo （意為 「保全」），Toky （意為「自信」），Noro（意為 「光╱生命之源」）。

這兩隻紅領狐猴幼崽是今年5月19日在動物園出生的，對第一次當媽媽的狐猴Ally來說，絕對是一個特別的母親節周末。

紅領狐猴幼崽自然棲息地僅限於馬達加斯加島東北部一小片熱帶潮濕的低地森林。（動物園提供）

紅領狐猴得名於環繞其耳周和面部的鏽紅色皮毛。由於失去棲息地、野生動物走私和氣候變化，在野生環境已經瀕臨滅絕。目前他們的自然棲息地僅限於馬達加斯加島東北部一小片熱帶潮濕的低地森林。

「這兩隻幼仔的誕生對於紅領狐猴種群的存活和公眾教育 都有重要的意義，」動物園經理林迪 （Amber Rindy)說，「親眼目睹瀕危動物，可以讓人們和動物情感連結。人們離開動物園後，會意識到需要採取行動保護這些動物和牠們的生存環境。」

狐猴主要以水果為食，也吃樹葉，花和花蜜。紅領狐猴在馬達加斯加的生態系統中是極其重要的一環。因為無法消化食物中水果的種子，這些種子隨著狐猴的糞便播散到各地，很好的幫助了植被的再生。

動物園內的紅領狐猴幼崽。（記者徐蓓蓓／攝影）

目前兩隻狐猴幼崽和母親Ally、父親Razoky一同生活在Happy Hollow的家庭單元。Razoky的母親，兩隻幼仔的祖母Meva生活在他們隔壁的單元。紅領狐猴在野外通常生活在2到30隻的母系種群中。

紅領狐猴是世界上僅存的兩種領狐猴的一種，另一種是黑白領狐猴。兩者都只存在於馬達加斯加島東部，以安泰南巴拉納河為界。紅領狐猴主要在清晨和傍晚活動，居住在樹上。在狐猴社會中，雌性佔據主導地位，負責建立領地，選擇交配對象，擁有優先採食權。

領狐猴通過發出巨大的聲音溝通，聲音有時大到一哩外都能聽見。狐猴最常發出的是警報，甚至針對不同的掠食者可以發出不同的聲音。其次是用於定位的聲音，來確認種群裡不同成員的位置。

Happy Hollow Park & Zoo在過去30年的時間一直在積極參與「動物園和水族館協會」的「種群生存計畫」，保護如紅領狐猴一樣的瀕危動物免於滅絕。這項計畫致力於保持和提升動物園出生動物的基因多樣性，同時教育和培養下一代的環境保護人士。

動物園每周7天每天早上10時到下午5時開放。幸運的來客可以在紅領狐猴單元的小山上一睹兩隻幼仔的風采。