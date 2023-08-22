買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

在美國點外帶咖啡需不需要給小費，近日引起不同看法。（示意圖／ingimage）

美國小費文化在疫情 後變得更複雜，許多店家結帳推出「小費額度提示」讓消費者感到困惑，舊金山 灣區時有爭論。點外帶咖啡 需不需要給小費，近日引起不同看法。

加州灣區作家貝克蒙斯（Ryan Ver Berkmoes）今年在「孤獨星球」（Lonely Planet）發布文章，列舉12項舊金山旅遊注意事項，其中1項是「小費資訊」，摘要寫道，「服務業工資微薄，員工薪水幾乎都來自小費」。

關於小費的基本規則，像是用餐，小費是總消費的15%至22%；搭計程車，小費是車資的10%至15%；使用訂餐服務，要給送餐員10%至15%的「現金」當小費，以防平台管理員可能保留小費，另外下雨天要提高小費金額。

美國小費文化自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，在舊金山灣區時常掀起討論，各種小費名目和付費模式，讓輿論出現兩極化反應。

大部分餐廳會讓顧客自行決定小費金額，有網友曾在Reddit上反應，因為給的費用不符行規，被關切是否服務不周，「非常尷尬」；少數餐廳會在顧客點完餐後，由服務員告知結帳時，店家將自動收取小費，最多要25%。

「舊金山紀事報」之前發現，葡萄酒鄉納帕（Napa）品酒，疫情後普遍採行「小費提示」，疫情前僅有不到一半的品酒室有此規則，並指出服務業瞬間激增各種提示項目，「給不給」或「給多少」都讓人困惑和疲勞。

餐廳管理平台Toast的調查甚至發現，今年第一季加州消費者平均給的小費是17.6%，全美排名墊底。舊金山的平均小費僅有17.1%。

有輿論分析，加州最低工資每小時15.5美元，明年11月4日將舉辦公投，決定是否將時薪調漲至每小時18美元，比聯邦規定的7.25美元高得多，加上生活成本飆升，導致小費偏低。

近期，Reddit上出現一波關於「外帶已沖泡咖啡」要不要給小費的討論，多數網友傾向「不用給」，有網友寫道「沒有坐下來喝不用給」、「買珍珠奶茶也不用給」。

不過，專欄作家何（Soleil Ho）在「舊金山紀事報」發表評論，指出針對2000名讀者進行調查，發現有34%的人不願意為點購咖啡付小費，「這是對咖啡師的刻板印象」，認為咖啡師工作看起來簡單，任何人都可以勝任。

美國咖啡連鎖店Peets Coffee的員工和工會成員歐科亞（Miguel Ochoa）告訴她，對於「在咖啡店工作不受重視感到沮喪」。

Peets Coffee咖啡師古茲曼（Alondra Solis Guzman）提到，管理階層會以小費作為聘僱誘因；例如對員工說，最低工資是15.5美元，但加上小費，工資會達到22美元。不過事實並非如此，因為近1/3的顧客不會給小費。

她表示，在小費文化爭議中，當顧客不滿意小費制度時，第一線員工往往是無辜的，因為公司無論如何都會獲得利潤。