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聖縣護士集會 為勞資談判施壓

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
聖縣護士集會要求提高待遇。(Ryan Florendo提供）
聖縣護士集會要求提高待遇。(Ryan Florendo提供）

聖他克拉拉縣護士15日於聖荷西市的聖他克拉拉谷醫療中心集會，呼籲關注護士的工作環境，以免影響病患服務。約數十名來自各部門的護士，手持「談判：護士準備好了」的標語，聚集在聖他克拉拉谷醫療中心廣場。

註冊護士職業協會（RNPA) 主席卡納拉（ Allan Kanara） 表示，當天的集會是「RNPA 2023談判」的開場活動。護士今天聚集於此，是為了要改變他們今年10月即將到期的合約中不合理的部分。他們中的一些人來自聖他克拉拉谷醫療中心，另一些來自其他專業診所。

示威的護士表示，希望通過此次談判首先能解決人員短缺問題。目前有超過300個需要馬上填補的護士崗位。其次，是安全的工作環境。很多護士每天都在工作環境中受到攻擊，而這常常又是因為人員短缺，病人失去耐心導致。第三，護士過勞問題，這實際上也源於人員短缺。由於人手不足，很多護士無法休假，更不用說很多護士還沒有從新冠疫情的勞累中恢復過來。此外，還有護士的精神健康和薪酬問題。

卡納拉認為，護士經歷新冠疫情留下的精神健康被忽視了。而薪酬並不足以在生活成本高企的灣區為繼。接下來他們會組織滾動集會。15日當天，他們就有在四個不同的地點舉行集會。

安妮（Annie Ahn）是聖他克拉拉谷醫療中心急診室的一名註冊護士，已經有20年的從業經驗。急診室的工作長年高壓，她常常要處理很多有嚴重精神疾病的患者，很多都是吸毒過量。Ahn表示，這些人會衝著醫護人員大喊大叫，甚至有暴力過激行為，攻擊護士，這種情形大多可能發生在凌晨3點前後。

Ahn說，在她工作的急診室有16名護士，可是她們還缺少至少7名護士。由於缺少專業創傷科護士，當一名中了槍的傷病患被送來時，只能由其他科的護士手忙腳亂，臨時上陣。這對病患並不公平，也讓醫護人員疲於奔命。而這並不只是她，很多護士在這種環境和壓力下日復一日地工作。

勞資談判即將在17日開始，卡納拉表示，將會特別強調護士工作環境的安全問題，要求縣政府在工作現場派駐安保服務警官 (PSO) ，以保障護士身心安全。

集會上的註冊護士職業協會主席卡納拉（左）和安妮。(記者徐蓓蓓／攝影）
集會上的註冊護士職業協會主席卡納拉（左）和安妮。(記者徐蓓蓓／攝影）

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