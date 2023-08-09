兩個低氣壓本周移動至加州 氣溫將下降 有機會下雨

二個低氣壓本周移至加州，氣溫將下降，有機會下雨。 （美聯社）

根據「舊金山 紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，本周將有兩個低氣壓前往西海岸。這兩個低氣壓都可能對氣溫和濕度產生深遠影響。

據預測，第一個低壓系統已在加州 沿岸大部分地區引發一個深海洋氣層，從而在周一（7日）和周二（8日）引起降溫趨勢。周三（9日），低壓將離開西海岸為第二個系統的到來敞開大門。

天氣模型預測，第二個低壓區將在周四（10日）至周六（12日）攜帶熱帶風暴系統尤金（Eugene）的殘餘進入加州，使氣溫升高，也可能給部分海岸地區帶來輕微降雨的機會。

每年這個時候，天氣預報中出現降雨的幾率並不常見。沿海地區的氣象站通常會在８月測得幾百分之一到十分之一吋的降雨量，而大部分降雨通常來自大霧。

本周的前半周更接近典型的 「霧八月」（Fogust）天氣模式：沿海地區有海上雲層和細雨，山坡上有薄霧。舊金山灣和三角洲附近涼風習習。白天水邊的氣溫一般會升至60幾度到70度出頭，內陸地區則會升至75度至85度之間。

到了周四，天氣模式將逆轉這一趨勢，轉為更暖和、更悶熱的天氣。尤金系統的熱帶殘余可能會使海灣地區的可降水量（空氣中的含水量）上升到 1¼ 吋，8月份的降水量通常接近8/10吋。

這很有可能導致整個灣區 的居民經歴一個溫暖潮濕的周末，下周末是否會出現可測量的降雨仍有待確定。

美國和歐洲的天氣模型都傾向於大索爾（Big Sur）海岸，半島和南加州的海灘在周四到周六之間的某個時候下小陣雨的幾率最大，降水總量可能保持在十分之一吋以下，足以被視為潤濕雨。

目前，對於大多數灣區居民來說，本周最有可能出現的天氣結果是涼爽的開頭，然後是溫暖潮濕的周末。