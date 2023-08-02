西尼羅病蚊肆虐 聖縣噴藥滅蚊
聖他克拉拉縣病媒控制局（The County of Santa Clara Vector Control District）在更多地區發現西尼羅病毒（West Nile Virus）陽性蚊子，將分別於2日（周三）晚10時在密爾比達和聖荷西（郵政編碼：95035、95134）、3日（周四）晚10時在桑尼維爾和聖他克拉拉 （郵政編碼：94085、94086、9408和95051）進行若干小時的噴藥作業，以減少成年蚊子的數量。
民眾可通過互動式地圖查看受影響區域，
2日地圖：https://arcg.is/1WnijD0。
3日地圖：https://arcg.is/nX4KS0。
當有執照的病媒控制專業人員按照規范進行滅蚊作業時，這些藥劑對人和寵物的風險比較小。想要採取額外預防措施的人，可以選擇在噴藥作業期間將家人和寵物留在室內並關閉門窗。日出後這些殺蟲劑就會隨著陽光的照射迅速分解。
人類感染西尼羅病毒後並不互相傳播，通常為隱性感染，潛伏期為3至15天。大部分感染者症狀輕微，伴有發熱、頭痛、喉嚨痛、肌肉疼痛、疲勞、結膜炎、腹瀉等症狀。在嚴重的情況下，該病毒還會導致嚴重的神經損傷或死亡。 50歲以上的成年人和患有某些慢性疾病（如糖尿病、高血壓、癌症和腎病）的人最容易出現嚴重並發症。
如果有居民需要有關蚊子控制或其他媒介的免費幫助，或是知道潛在的蚊子滋生源，可致電 408-918-4770求助聖縣病媒控制局，或訪問www.sccvector.org在線填寫服務請求。家中有水池的民眾還可以在線申請免費的蚊魚，將其放置在被忽視的水池或觀賞池塘中。
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