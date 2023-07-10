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金門大橋車流量少三成 財政吃緊

編譯廖宜怡／綜合報導
金門大橋車流量因新冠疫情變少，導致經營機構也出現財政懸崖。（Getty Images）
金門大橋車流量因新冠疫情變少，導致經營機構也出現財政懸崖。（Getty Images）

在新冠疫情爆發前，舊金山金門大橋南向收費站在任何一個工作日都有超過5萬輛汽車通過；然而，在2020年3月居家避疫令（shelter-in-place）實施的首日，灣區這條交通最壅塞的主要幹道上車輛卻稀稀落落，呈現非常不尋常的景象，從此為管理金門大橋的交通機構帶來財務厄運。

金門大橋、公路和交通局（Golden Gate Bridge, Highway and Transportation District，以下簡稱金門交通局）總經理穆里根（Denis Mulligan）說：「當時，金門大橋上的車流量一下子少了70%，對營運費用主要來自過橋費的我們而言，是一大打擊。」

三年後，金門交通局的財務狀況依然吃緊，由於通過金門大橋駛入舊金山的汽車減少，預測到2028年，金門大橋將面臨4億2300萬元的營運赤字。

根據數據，金門大橋截至5月底的車流量已恢復到疫前的85%，但主要過橋費收入來源，工作日上午5時到9時的通勤時段，仍比疫前低30%。與海灣大橋（Bay Bridge）相比，金門大橋的車流量恢復速度較慢，前者去年車流量已恢復到疫前的90%以上，部分工作日上午甚至比疫前更繁忙。

由於金門大橋過橋費占金門交通局收入的六成，讓金門交通局更容易受到遠距工作和舊金山市中心經濟衰退的影響。在灣區27家交通機構中，只有灣區捷運（BART）和經營Muni的舊金山市交通局（San Francisco Municipal Transportation Agency）未來五年的預算赤字高於金門交通局。

為了降低赤字，金門交通局削減了公車和渡輪服務，還提高了票價和過橋費。金門大橋目前過橋費為9.75元。

穆里根說：「我們現在能做的就是控制開支，以便讓我們獲得的一次性聯邦紓困金可以用久一點。但如果我們不能擴大服務，我們的資金將在幾個月內用盡。」

目前還不清楚金門交通局可以從州長紐森（Gavin Newsom）撥出的11億元交通紓困金中獲得多少資金。

金門大橋 舊金山 紓困金

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