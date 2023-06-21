南灣Lower Penitencia Creek 防洪改善竣工

聖谷水利局第三區總監桑托斯（左三）、聖他克拉拉縣議員李洲曉（左一）、密爾比達市長蒙塔諾（左四）等為下彭尼滕西亞溪防洪項目竣工落成剪綵。（記者葛歆睿／攝影）

聖他克拉拉谷水利局（Santa Clara Valley Water District）的下彭尼滕西亞溪（Lower Penitencia Creek）防洪改善項目竣工，20日舉行剪綵儀式。聖谷水利局第三區委員桑托斯（Richard Santos）、聖他克拉拉縣議員李洲曉、密爾比達 市長蒙塔諾（Carmen Montano）、副市長Evelyn Chua參加活動。聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）、加州 參議員瓦哈布（Aisha Wahab）、加州眾議員李天明（Alex Lee）也派代表出席。

下彭尼滕西亞溪項目位於密爾比達市內，從San Andreas Drive至與野狼溪（Coyote Creek）交匯處，全長1哩，耗時10年完成。這一項目提高了下彭尼滕西亞溪排放雨水的能力，並保護周圍住宅和企業免受洪水 侵襲。溪流兩側全新的步道小徑也已鋪好並開放使用。

桑托斯表示，聖谷水利局以建設和交付有利於環境和改善環境的項目為榮。下彭尼滕西亞溪項目除了為弱勢社區提供防洪保護，還包括在MccArthy Boulevard近880號州際公路處種植濕地植被，以創造新的濕地棲息地，透過為瀕危物種如鹽沼田鼠等創造生存環境，獲得長期利益。

共同完成的還有上貝律耶沙溪（Upper Berryessa Creek）、下貝律耶沙溪（Lower Berryessa Creek）和卡萊拉溪（Calera Creek）的改善，這些項目的完成使聖谷水利局能夠應對百年一遇的暴風雨。

「我們要為未來的暴風雨、乾旱做好準備，」桑托斯說，「持續安全用水，把它作為生活的一種方式。」

李洲曉表示，經歷了多年乾旱後，今年雖然雨水豐沛，但洪水氾濫也隨之而來，「氣候變化正在給聖縣造成破壞，因此需要儘快進行本地投資。這個項目還能夠減少植被的季節性維護和照料。」。