貝律耶沙工業區內 聖荷西將蓋史上最大無家者RV停車場

安全停車場預定地與聖荷西有名的跳蚤市場距離不遠。（記者李榮／攝影）

為了解決遊民 問題，聖荷西 市議會本周討論於北聖荷西貝律耶沙（Berryessa）地區打造一座停放無家者RV車輛的安全停車場（safe parking site）計畫。儘管有少數居民到場反對，不過聖荷西市議會依然全票通過該計畫，准許市府將向地主承租空間。十年的總租金 約為1890萬元，另外再加上整建費用與相關服務費。

依照目前的規畫，這座RV停車場位於北聖荷西貝律耶沙區塊、占地6.3畝工業場地。當地為貝律耶沙的工業區塊，附近的商業為回收廠等，因此被支持者認為是比較作為適合安全停車場的地段。該處距離貝律耶沙捷運站約1哩，共計有85個房車（RV）車位、35個汽車車位。聖荷西市府表示，該處將成為聖荷西第二座安全停車場，也是聖荷西史上最大的安全停車場。

未來該安全停車場啟用以後，進駐的RV車輛可以合法停放在開發區塊，而且沒有最長的停留時間限制。

聖荷西市議會在6日晚間全票通過該提案，是與地主簽下十年的合約，租金共1890萬元。另外市府也預估，頭五年的營運費用，將花費約2400萬元。

當日有部分居民前往市議會，表達反對聲音。他們不希望在該地點打造安全停車場，擔心會引起治安問題。一些抗議民眾指出，他們並非反對安全停車場，但是認為這個地點並不合適。不過，一直誓言處理遊民問題的聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）表示，政府還是要幫助遊民穩定下來。他說，可以理解反對民眾的理由，但是總是要找出一個解決的方式。

由於該安全停車場座落於聖荷西第四選區與第三選區的交界，未來在這兩個選區的RV車輛可以優先入住。而聖荷西市府也在考慮，未來停車場正式啟用後，將調整一般街道停放RV車輛的規定。市府的目標是在每個市議員選區都打造解決無家者的計畫。

依據聖荷西市政府的估計，目前聖荷西約有400人住在車內。市政府強調，安全停車場計畫並非是讓車輛住客永久住在車內。雖然停車場沒有規定停留時間，但計畫的最終目標，還是要將停車場的居民導入永久住房。

根據聖荷西市府提供的數據，在過去三年中接受臨時服務的1395名無家可歸居民中，最後有一半的人進入了永久住房，另有19%找到了另一種臨時選擇，9%的人則回到了無家可歸的地方。剩下的22%市府則沒有統計的資訊。

另外，聖荷西史上第一座安全停車場也預計於今年的夏天正式啟用，該停車場位於南聖荷西Santa Teresa的輕軌（VTA）附近，可以容納45輛車。