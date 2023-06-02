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2023舊金山功夫日 武術高手華埠過招

記者張曼琳／舊金山報導
「2023舊金山功夫日」也獲得華埠僑界、小商業代表和舊金山警局的支持。（記者張曼琳／攝影）
「2023舊金山功夫日」也獲得華埠僑界、小商業代表和舊金山警局的支持。（記者張曼琳／攝影）

華埠歷史文化協會、美國華人歷史學會、柔功門武術學院、妙蓮仙館等社區組織，6月1日中午在舊金山駐美中華總會館舉行記者會，宣布「2023舊金山功夫日」將在本周六（3日）中午11時至下午3時，在華埠都板街（Grant Ave）夾Jackson街開幕。

高齡功夫大師展示功夫。（記者張曼琳／攝影）
高齡功夫大師展示功夫。（記者張曼琳／攝影）

中華總會館商董李殿邦主持記者會，主辦單位代表表示，舉辦「2023舊金山功夫日」是希望通過這場具有中國傳統文化特色「功夫」為主題的社區活動，促進華埠小商業繁荣。「以深厚歷史和豐富文化底蘊来吸引新的訪客來到我們充滿節慶的華埠，讓久違的老訪客重返我們社區。」

主辦單位書面聲明中寫道：「2023年國際武術日活動，為我們的孩子們提供了一個繼續學習和練習武術的平台，這也是一個與公眾分享中國文化的絕佳機會。」

華埠歷史文化協會、美國華人歷史學會、柔功門武術學院、妙蓮仙館、舊金山警局等，1日...
華埠歷史文化協會、美國華人歷史學會、柔功門武術學院、妙蓮仙館、舊金山警局等，1日在舊金山駐美中華總會館舉行記者會，宣布「2023舊金山功夫日」。（記者張曼琳／攝影）

據悉，活動當天有來自不同的武術團體、運動協會和武術學校展示各式功夫。現場還將有歌曲和樂器表演。遊客還有機會參與各類不同的基礎功夫課程中，另外還有一系列專門為兒童設計的遊戲和活動。

同時，還將會有一系列的功夫大師和教練舉行的座談會，討論練習功夫對身體健康的益處、深藏在功夫中的孝道、自我決定、自我約束等內涵，以及練習功夫對社區建設的重要性。

「2023舊金山功夫日」獲得華埠僑界、小商業代表和舊金山警局的支持。在記者會上多位功夫大師還現場展示了不同的功夫。

中華總會館商董、舊金山警察委員余健全表示，感謝舊金山警察局和社區成員在此一同支持「2023功夫日」：「我希望社區能從中學到一些東西，去相關的課程學習保護自身。好好享受一個美好的周末吧。」

近期，因發生惡性襲擊事件備受關注的永興餅家東主陳永興也出席記者會，作為商戶代表對這次功夫日活動的支持。

功夫師父現場展示各式功夫。（記者張曼琳／攝影）
功夫師父現場展示各式功夫。（記者張曼琳／攝影）

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