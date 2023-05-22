Uber擬轉租米慎灣新總部1/3空間

消息指出，Uber計畫轉租米慎灣新總部這棟未曾使用過的辦公大樓。(Getty Images)

根據房地產 廣告，交通服務平台Uber計畫轉租其位於舊金山 米慎灣（Mission Bay）新總部園區約三分之一的辦公空間。這項消息使舊金山空置辦公室的空置率進一步向上攀升。

這棟位於米慎灣三街1725號的全新裝璜大樓緊鄰大通中心（Chase Center），總面積為28萬5000平方呎，完全未使用過。

Uber發言人說：「我們現在還處於嘗試轉租米慎灣四棟辦公大樓其中一棟的早期階段。由於這棟大樓目前無人使用，因此不會改變我們在舊金山的總辦公面積，或影響員工可使用的空間。我們仍維持強調面對面合作的混合式工作模式，隨時歡迎員工到米慎區的園區上班。」

Uber釋出的龐大辦公空間，將讓辦公室空置率急速上升的舊金山商業房地產市場增添新的壓力。

根據代理Uber大樓轉租事宜的仲量聯行（JLL）的研究，舊金山今年第一季度的辦公室總空置率（包括可用轉租空間）為26.4%，面積相當於2280萬平方呎。

米慎灣三街1725號是由房地產商Alexandria Real Estate Equities所開發，是Uber新總部園區四棟大樓之一，於2021年完工。這座11層樓高的大樓總共可容納約1534名員工，有73個停車位。

儘管Uber去年正式要求大部分員工每周要進辦公室兩天，但由於混合工作模式是目前趨勢，加上公司追求盈利，而不只是收入成長，對房地產的需求因此減少。