我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨提名侯友宜選2024 郭台銘臉書恭喜支持勝選

NBA／西區冠軍戰開打 約柯奇超級大三元率金塊險勝湖人

追回贓車立功 舊金山38警員獲獎 其中至少5亞裔

記者張曼琳／舊金山報導
舊金山警局今年共有38名警員獲得「1085獎」。（記者張曼琳／攝影）
舊金山警局今年共有38名警員獲得「1085獎」。（記者張曼琳／攝影）

2021年，加州約20萬輛汽車被盜，相當於每三分鐘就有一輛汽車在加州被盜，造成約17億元損失。舊金山縣被盜汽車數量在加州所有縣中排名前十，但追回汽車數量排在前五。為表彰地方執法機構對追回被盜汽車做出的貢獻，舊金山警局等相關機構16日舉辦「10851頒獎典禮」，向舊金山市38名警員頒發獎狀。

獎項源自於加州10851號法令（Vehicle Code 10851）車輛盜竊罪法律，該獎為一項全州範圍的獎勵計畫，自1984年舉辦至今。今年，舊金山警局共頒發38名市警員獎狀，其中至少五名為亞裔警員。舊金山警局（SFPD）與加州高速公路巡警（CHP）及美國汽車協會（AAA）附屬機構加州汽車俱樂部（ California State Automobile Association，簡稱CSAA），當天在Scottish Rite Masonic Center共同舉辦頒獎典禮。

一位華裔警員接受舊金山警局頒發的獎狀，並和史考特（右）合影留念。（記者張曼琳／攝...
一位華裔警員接受舊金山警局頒發的獎狀，並和史考特（右）合影留念。（記者張曼琳／攝影）

加州高速公路巡警隊長嘉賽德表示，通過他們與像舊金山警局這樣的當地執法機構合作，實現為加州居民提供公共安全服務和保障。她指出，在2021年，全加州共有約20萬輛汽車被盜，估計造成居民17億元的損失。「相當於每三分鐘就有一輛汽車在加州被盜。」舊金山縣在全州58個縣中，被盜汽車數量排名在前十的縣之一，但追回的汽車數量排在前五名。

嘉賽德說：「幸運的是，大部分被盜車輛都已找回並歸還給所有者。」她感謝為此付出的執法人員，他們努力的成果應受到鼓勵。

根據舊金山警局的一份聲明，本次表彰的執法人員，包括在過去一年中或逮捕六名盜車嫌犯；或至少找回12輛被盜車輛，其中至少有三輛必須處於駕駛狀態；或尋找到確定某個汽車盜竊團夥的線索，並逮捕兩名以上嫌犯、追回至少十輛汽車。

舊金山警局長史考特（William Scott）、助理局長拉薩（David Lazar）以及加州汽車俱樂部代表威利特（Jason Willett）等出席頒獎典禮，並致詞。

史考特感謝為追回被盜汽車做出辛勤工作的執法人員，並透露，相關部門為被盜汽車每年需要進行約300次逮捕。他承諾未來將進一步提高追回被盜汽車的數量，並向當日接受嘉獎的警員們說：「你們今天站在這裡，是因為你們日復一日地工作，才取得了這樣的成就。」

助理局長拉薩指出，舊金山警局的10851頒獎典禮已有約30年的歷史，感謝到場的相關機構代表對打擊被盜汽車犯罪的重視。

加州高速公路巡警代表隊長嘉賽德表示，通過舊金山警局實現為加州居民提供公共安全服務...
加州高速公路巡警代表隊長嘉賽德表示，通過舊金山警局實現為加州居民提供公共安全服務和保障。（記者張曼琳／攝影）
舊金山警局與加州高速公路巡警以及加州汽車俱樂部在Scottish Rite Ma...
舊金山警局與加州高速公路巡警以及加州汽車俱樂部在Scottish Rite Masonic Center舉辦10851頒獎典禮。（記者張曼琳／攝影）
舊金山警局局長史考特感謝為追回被盜汽車做出辛勤工作的執法人員。（記者張曼琳／攝影...
舊金山警局局長史考特感謝為追回被盜汽車做出辛勤工作的執法人員。（記者張曼琳／攝影）

汽車 加州 舊金山

上一則

NBA／勇士教頭：格林拳擊波爾 打掉球隊互信

下一則

AI人工智慧處理病歷 贊成：減輕管理負擔 反對：病患隱私恐外洩

延伸閱讀

追回被盜汽車立功 舊金山38警員獲獎…至少5人是亞裔

追回被盜汽車立功 舊金山38警員獲獎…至少5人是亞裔
舊金山進步派菲爾德 競選第9區市議員

舊金山進步派菲爾德 競選第9區市議員
全美半數母親沒退休積蓄 母親節貼心禮送上「財務計畫」

全美半數母親沒退休積蓄 母親節貼心禮送上「財務計畫」
佛蒙特州長簽保護墮胎法案 全美首州婦女有生育自主權

佛蒙特州長簽保護墮胎法案 全美首州婦女有生育自主權
邦喬飛兒子超像他 只是不玩音樂

邦喬飛兒子超像他 只是不玩音樂

熱門新聞

64歲的舊金山華婦胡美苒，在公共住房杜波斯三角區公寓內，5日遭鄰居埃斯帕薩突然刺中背部，不幸身亡。（取自GoFundMe頁面）

64歲金山華婦 遭鄰居背後捅刀身亡

2023-05-11 20:07
此前，大量各族裔房東到阿拉米達縣政府門口聚會，要求取消暫停驅逐令。（記者劉先進 ／攝影）

「我裸體 房東性騷擾」非裔女租客設局誣告華人房東

2023-05-12 20:06
舊金山檢方公布的畫面顯示，死者布朗（白衣者）行竊後與警衛安東尼（黑衣者）在Walgreens店門口發生衝突。（網路影片截圖）

金山藥房警衛開槍擊斃竊賊「不起訴」 警公布命案影片

2023-05-15 23:18
一些人認為舊金山經濟陷入「厄運循環」是好事。（美聯社）

裁員、搬離…金山經濟陷「厄運循環」可能是好事？

2023-05-12 00:09
西岸首家豪華坐月子中心今夏將在舊金山開設，這座被稱為「 莊園產後療養中心」將位在舊金山高級旅館Fairmont Hotel內的一整層樓。(舊金山Fairmont Hotel官方臉書)

西岸首家「豪華月子中心」落戶金山 1晚950元 已逾50人等候

2023-05-16 00:52
屋崙華人房東李國輝表示，利用屋崙暫緩驅逐令，有非裔女租客欠下近1萬元房租，甚至還設局陷害誣告他，說他性騷擾。（記者劉先進／攝影）

「我沒穿衣服」華人房東遭非裔女租客設局誣性騷 法官明察拒受理

2023-05-13 02:20

超人氣

更多 >
可開25萬哩 這十款車最耐用

可開25萬哩 這十款車最耐用
杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭

杭州32歲女碩士年薪2.1萬美元有房 4條件徵婚被男子罵哭
沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」

沒想像中那麼乾淨 空服員曝飛機上4處超髒、千萬別穿「這款服裝」
12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命

12歲男孩持衝鋒槍掃射 德州32歲漢堡店員殞命
禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛

禁毒機構警告：「殭屍毒品」現紐約 恐致皮膚、肌肉潰爛