追回贓車立功 舊金山38警員獲獎 其中至少5亞裔

舊金山警局今年共有38名警員獲得「1085獎」。（記者張曼琳／攝影）

2021年，加州 約20萬輛汽車 被盜，相當於每三分鐘就有一輛汽車在加州被盜，造成約17億元損失。舊金山 縣被盜汽車數量在加州所有縣中排名前十，但追回汽車數量排在前五。為表彰地方執法機構對追回被盜汽車做出的貢獻，舊金山警局等相關機構16日舉辦「10851頒獎典禮」，向舊金山市38名警員頒發獎狀。

獎項源自於加州10851號法令（Vehicle Code 10851）車輛盜竊罪法律，該獎為一項全州範圍的獎勵計畫，自1984年舉辦至今。今年，舊金山警局共頒發38名市警員獎狀，其中至少五名為亞裔警員。舊金山警局（SFPD）與加州高速公路巡警（CHP）及美國汽車協會（AAA）附屬機構加州汽車俱樂部（ California State Automobile Association，簡稱CSAA），當天在Scottish Rite Masonic Center共同舉辦頒獎典禮。

一位華裔警員接受舊金山警局頒發的獎狀，並和史考特（右）合影留念。（記者張曼琳／攝影）

加州高速公路巡警隊長嘉賽德表示，通過他們與像舊金山警局這樣的當地執法機構合作，實現為加州居民提供公共安全服務和保障。她指出，在2021年，全加州共有約20萬輛汽車被盜，估計造成居民17億元的損失。「相當於每三分鐘就有一輛汽車在加州被盜。」舊金山縣在全州58個縣中，被盜汽車數量排名在前十的縣之一，但追回的汽車數量排在前五名。

嘉賽德說：「幸運的是，大部分被盜車輛都已找回並歸還給所有者。」她感謝為此付出的執法人員，他們努力的成果應受到鼓勵。

根據舊金山警局的一份聲明，本次表彰的執法人員，包括在過去一年中或逮捕六名盜車嫌犯；或至少找回12輛被盜車輛，其中至少有三輛必須處於駕駛狀態；或尋找到確定某個汽車盜竊團夥的線索，並逮捕兩名以上嫌犯、追回至少十輛汽車。

舊金山警局長史考特（William Scott）、助理局長拉薩（David Lazar）以及加州汽車俱樂部代表威利特（Jason Willett）等出席頒獎典禮，並致詞。

史考特感謝為追回被盜汽車做出辛勤工作的執法人員，並透露，相關部門為被盜汽車每年需要進行約300次逮捕。他承諾未來將進一步提高追回被盜汽車的數量，並向當日接受嘉獎的警員們說：「你們今天站在這裡，是因為你們日復一日地工作，才取得了這樣的成就。」