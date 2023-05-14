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灣區高乘載車道新規：電動車須2人共乘

編譯吳日君／12日綜合報導
駕駛若越過雙白線進入高乘載車道，將會被罰款。(Getty Images)
駕駛若越過雙白線進入高乘載車道，將會被罰款。(Getty Images)

灣區地方政府日前宣導高乘載車道(High Occupancy Vehicle Lane，簡稱HOV)的共乘規定內容，部分快速車道需要車內至少有三人搭乘，才可行駛進入。若為電動車，則是需要兩人在車裡。此外，若車輛越過雙白線從普通車道進入高乘載車道，將會被罰款。

以前駕駛只要開電動車，被允許進入高乘載車道，因為這些車輛無有害排放物，政府鼓勵共乘、緩解交通壅塞。車主可支付費用購買印花貼在車上，讓警察方便看到電動車可行駛在共乘限制車道上。

但現在電動車必須車上有兩人才可使用共乘車道。「加州交通局」(Caltrans)也發布信息，提醒已習慣電動車一人駛入快速共乘車道的習慣。而一般非電動車輛，則需車內有三人。

除了共乘車道車輛人數之外，由於許多駕駛跨越雙白線進入高乘載車道，速度很快，相當危險。因此規定，若越過雙白線進入高乘載車道，可能將被罰款。

另一方面，有些民眾會在他們認為停車麻煩的地點、拿親友的殘障停車證(Disabled person parking placard)停車。此舉違法。

殘障停車證僅能由獲得車證者本人使用，冒用可能導致傳票與罰款。持有殘障停車證者，也不可將車證外借給他人。偽造有執照醫護專業人員簽名、持有偽造車牌、提供虛假資訊以獲得專有車證、更改車證身分內容，都是非法行為。

有人質疑為何不在殘障車證放置持有者照片，因為有駕駛人照片作為許可證，難度並不高。對此，「加州車輛管理局」(DMV)表示，車輛管理局沒有在駕駛人殘障停車證上添加照片的立法權限，依照聯邦與加州法律規定相關要求發給許可證，但都不需要照片。

電動車 加州 警察

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