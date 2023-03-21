FRC舊金山分區賽 台灣8169牡羊隊獲評審獎

由岡山高中、高雄中學、高雄女中成員組成的8169牡羊隊參加FRC機器人大賽舊金山分區賽。（駐舊金山辦事處教育組提供）

2023年FRC機器人大賽（First Robotics Competition）舊金山 分區賽3月16日至19日在聖依那爵大學高中（Saint Ignatius College Preparatory School）舉行。由台灣岡山高中、高雄中學、高雄女中共18名成員組成的「8169牡羊隊」日前抵達舊金山，與其他41支隊伍切磋競技。駐舊金山辦事處教育 組人員16日前往致意，替選手們加油打氣。

今年舊金山分區賽共有42支隊伍參賽，除了8169牡羊隊外，都來自加州。做為唯一的國際隊伍，帶隊的岡山高中教務主任郭銘哲表示，來美前就得到許多當地隊伍的協助，解決了如機器人電池、比賽用帳篷等重要問題。

郭銘哲說，同學們從去年9月便開始進行基礎練習，比賽題目公布後，大年初三起就密集合作，組裝能夠執行「將黃色圓錐與紫色方塊搬到指定地點」指令的機器人。

他說，測試時，團隊面臨了機器人不聽指揮、動作衝突、橫衝直撞等問題；雖然有一些耗損，但學生們在解決問題的過程中，了解到製作出一部好的機器人，除了學習書本上的知識及概念，彼此還要能橫向連結，唯有累積實作經驗才能達到預期的效果，讓機器人聽話。

8169牡羊隊在本次分區賽中獲得評審獎，評審團對於隊員們在面對包括語言隔閡、與FRC社群 連結有限等特殊挑戰的情況下，仍然努力不懈、製造出一部獨特的機器人感到印象深刻。

駐舊金山辦事處教育組組長周慧宜相當肯定同學們的技術與挑戰自我的勇氣，也鼓勵同學將本次比賽經驗吸收傳承，持續精進研究，成為更多學子努力的典範。