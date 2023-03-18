聖縣圓桌會：解決執法暴力 還有長路要走

縣警長強森表示，執法機構應以減少警員武力使用為目標。（記者王子涵／翻攝）

聖他克拉拉縣執法機構正試圖減少警員執法過度的現象，努力讓突發事件不以悲劇收場。包括縣警長、市警長在內的多名警局領袖日前參加了以警務改革為題的圓桌會，與社區共同討論公共安全的解決方案。

與會者認為，警局就解決暴力執法與精神健康危機方面，還有很長的路要走。

縣警長強森（Bob Jonsen）表示，執法機構應該以減少警員武力使用為目標。他認為，加強監督審查，與社區建立關係是至關重要的。強森說：「目前幾乎所有執法機構都將降級處理（De-escalation）提高到新的水平，警員在使用武力前要盡一切可能緩解衝突。」

追究當地警員暴力執法的責任仍就是一項挑戰。根據2022年的一項審計報告發現，近三分之一的聖荷西警察 在2021年收到過投訴。該市在去年12月上線了全新的門戶網站，使得警員的不當執法紀錄更容易被公眾獲得。

社區活動家桑德林（Derrick Sanderlin）曾在2020年BLM運動中被聖荷西警員的橡膠子彈打傷。他指出，警員即便遭到投訴也能在警局其他部門找到工作，警員接受的反偏見培訓在執法過程中無法量化。「民眾到底如何追究官員的責任？這很難說，我們沒有太多的選擇。」桑德林說。

格林表示，當解決方案不以警察為主，標準就會很高。（記者王子涵／翻攝）

社區健康活動家格林（Darcie Green）認為，對警局的撥款應投資到更多社區項目中，這對提高公共安全至關重要。他曾向警局改革提出建議，減少警員在非緊急案件中的參與，以及為暴力執法受害者建立安撫基金。

聖市警長尼古萊表示，解決心理健康危機是當務之急。（記者王子涵／翻攝）

解決心理健康 危機是當務之急。聖他克拉拉市警長尼古萊（Pat Nikolai）表示，警局增加了心理健康服務，例如讓心理健康專家與接線員共同接聽報警電話。聖市還組建了危機干預專家小組，以應對心理健康的求助，但尼古萊表示，提供該服務的人手嚴重不足。

聖縣在去年推出988電話，專門接聽心理健康方面的報警，但由於警員人數不足，聖荷西警局的響應時間存在滯後。