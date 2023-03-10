僑委會僑生聯名獎學金 最高4年領3.3萬美元

僑委會為吸引海外優秀僑生赴台升學 及提升留台工作意願，與40所台灣大專院校及4間企業合作辦理頂尖及傑出僑生聯名獎學金方案。由大專院校及企業自行決定提供獎學金類別及名額，且獲獎生必須同時獲得僑委會與學校或企業審核同意，始獲得聯名獎學金。

大專院校提供「頂尖」獎學金每學年新台幣13萬元（約4219美元）、4年新台幣53萬元（約1萬7200美元），「傑出」獎學金新台幣5萬元、4年新台幣20萬元，採在校期間續領審核機制。

企業提供「頂尖」入學獎學金每學年新台幣26萬元（約8438美元）、4年新台幣104萬元（約3萬3753美元），「傑出」入學獎學金新台幣10萬元、4年新台幣40萬元，並提供獲獎生畢業後到公司就職工作同額、同年數獎學金。

「頂尖」獎學金申請人在校學業總平均成績以88分為低標，在全班百分之五內，且操行總平均成績80分以上；「傑出」獎學金申請人在校學業總平均成績以85分為低標，在全班百分之十內，且操行總平均成績80分以上。

僑委會頂尖及傑出僑生聯名獎學金方案今年首次辦理，如需更多細節，可參考網址https://pse.is/4sthrs，歡迎僑生踴躍申請，受理申請期間至3月30日止。若對本活動有任何疑問，可聯絡金山灣區 華僑文教服務中心408-747-0394分機：117，林怡嫻（Yolanda Lin）。