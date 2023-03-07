金山78歲西裔遇襲 嫌犯被控重罪 最高恐囚21年

舊金山地檢長謝安宜說，47歲的布萊爾（Steven Briar）在舊金山米慎區襲擊78歲的西裔女子梅拉拉。被控多項重罪。（記者劉先進／攝影）

47歲的布萊爾（Steven Briar）在舊金山 米慎區襲擊78歲的西裔女子梅拉拉（Yolanda Melara），將她手杖踢開，她摔倒在地，頭上有一道裂口，血流滿面，縫了三針。舊金山地檢長謝安宜6日表示，布萊爾被指控虐待老人，用可能造成重大身體傷害的武力攻擊，毆打並造成嚴重身體傷害，檢方還指控他拘捕輕罪。若所有罪名成立，將面臨最高21年的監禁。

78歲的梅拉拉是兒童教育 機構「 MNC Inspiring Success Head Start Program」的教師。10日早上，從第16街和Mission街的BART車站走到工作地點時，遭遇襲擊。她當時拄著拐杖走路，嫌犯布萊爾踢走拐杖，導致她摔倒在地。直到走進教室，有學生告知，她才知道額頭流血。最終頭部縫了三針。梅拉拉在2月22日的記者會還感歎，在Mission區居住多年，治安每況愈下，社區的暴力和髒亂，不利於進行兒童教育。

根據警方的說法是，布萊爾實施了搶劫，他在當天被捕。謝安宜說，對老年人和弱勢人群的攻擊是完全不可接受，每個人都應該能夠自由走動，而不必擔心在上班時受到攻擊，特別是老年人。「我們將為這位受害者尋求正義，並確保此案的始作俑者承擔後果。」

布萊爾自2月10日被捕以來一直被拘留。他於2月17日過堂，並於3月2日進行了初步聽證會。 在聽證會上，他被要求對所有罪名和指控作出回答，法院還批准了地檢處申請的拘留動議。他的下一個出庭日期是3月16日。 如果所有指控被定罪且所有指控被認定為真實，他將面臨最高21年的州立監獄 監禁。

本案的起訴工作將由謝安宜設立的弱勢受害者科室負責。該科室負責監督對弱勢受害者所犯罪行的起訴，其中包括仇恨犯罪和大多數涉及65歲以上身體或經濟虐待受害者的案件。舊金山地檢處表示，雖然已經提出指控，但這仍然是一項積極的調查。 任何知情者可撥打警局舉報電話415-575-4444，或將舉報短信發送到TIP411，並在短信開頭註明SFPD。 舉報者可以保持匿名。