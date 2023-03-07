市長炒警長致罪案飆升？屋崙華埠大隊長：子虛烏有

對於市長盛桃解雇前警長阿姆斯壯影響警局士氣、導致罪案上升的說法，主管屋崙華埠的第一區大隊長伯奇（右，Clay Burch）斬釘截鐵的說，絕非如此。（記者劉先進／攝影）

對於市長盛桃解雇前警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）影響警局士氣、導致罪案上升的說法，主管屋崙華埠 的第一區大隊長伯奇（Clay Burch）斬釘截鐵的說，絕非如此，這種說法是子虛烏有。雖然華埠最近有一些引人注目的案件，比如有人被槍殺、搶劫，但警方掌握的數字顯示，華埠暴力犯罪 率一直在下降。警長的情況更不會影響警局運作，警方依然不遺餘力的打擊犯罪。

近期華埠出現數起罪案。2月26日淩晨1時30分，東灣44歲的亞裔Phil Norawong，在屋崙華埠街頭被人開槍殺害。好友Lenh說，當時三個人從餐廳出來，遇到有人戴著滑雪口罩坐在車上，聲稱要搶劫，「我要奪走你的東西。」三人沒有理會往前走。沒想到劫匪開車過來，在附近路口等著，直接開槍射擊，好友Norawong中了幾槍，不幸遇害。1日當天3小時，華埠有兩起搶劫，其中一起發生在建東銀行。

伯奇參加東灣台山同鄉會屋崙華埠社安隊成立兩周年活動時就表示，華埠犯罪率在下降。他在接受本報訪問時說，想談一談房間裡的大象問題（The elephant in the room，指的是怵目驚心地存在卻被明目張膽地忽略甚至否定的事實或感受）。目前有一種看法認為，華埠的犯罪率已經上升，「我肯定的告訴你，並非如此。因為媒體的一些報導，華埠的一些悲慘案件比較引人注目，比如此前有人在華埠被謀殺。但實際不是這樣。」

伯奇說，就警局而言，從警長辦公室、新市長盛桃等地得到的支持頗多。華埠每天有8到12個警員巡邏工作。「這是任何社區的資源配置中最多的，且華埠的加班巡邏不會取消。」

他分析，目前一些跟隨從銀行取錢、並搶劫錢包或隨身財物的情況在增加，警方也在提醒華埠社區，進入銀行要特別小心。「我們知道在銀行附近有搶劫發生。最近有人在華埠被槍殺，屋崙還出現肇事逃逸，會給人一種感覺，治安在惡化，但實際上，在華埠，暴力犯罪明顯減少。2021年相比2020年下降了68%，2022年相比2021年下滑34%。」

伯奇說，目前仍然能看到相同罪案減少總體趨勢，一些引人注目的犯罪確實已出現，但不希望社區覺得，華埠不安全，因為實際並非如此。在銀行附近發生搶劫後，警局開始調整，在某些時候安排警員巡邏。目前，從下午1時到5時，不少警員集中在華埠銀行，這些區域的犯罪也會下降。「我想讓每個人都知道，特別是華埠的每個居民都知道，這裏越來越安全了，不要被這些事情所嚇倒。不要讓壞人得逞。當大家意識到華埠變得更安全時，繼續與警局合作，繼續報告犯罪行為，當我們得到報告後，就可以調整巡邏。」